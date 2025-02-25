シャオミ、画面占有率90％超えの「2K モニター A27Qi」を発売
シャオミは、画面占有率90％超スリムベゼルを搭載したモニター「Xiaomi 2K モニター A27Qi」を発売した。価格は1万8980円。
「Xiaomi 2K モニター A27Qi」は、27インチ（2560×1440ピクセル）のIPSハードスクリーンを採用している。1670万色の表示や、最大100Hzのリフレッシュレートに対応し、最大視野角は178度。
入力端子は、HDMIとDisplayPort、オーディオ端子を1つづつ備える。
本体の大きさは612.5×170.0×453.0mm、重さは台座を含めて4.2kg。主なスペック 項目 内容 大きさ（台座を含む） 612.5×170.0×453.0mm 重さ（台座を含む） 4.2kg 画面サイズ 27インチ 輝度 250ニト（標準モード） コントラスト比 1000:1（標準モード） 色深度 1670万色 アスペクト比 16:9 最大解像度 2560×1440 最大リフレッシュレート 100Hz 定格電力 36W ポート DPポート×1
HDMIポート×1
DC入力電源ポート×1
オーディオポート×1