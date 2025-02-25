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¡Ê¢¨2¡ËMasatomo NAJIMA¡ÖAnti-obesity Effect of Burdock Tea in Healthy Japanese:A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study¡×(2017)

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