「ごぼうって皮を剥くのが面倒くさいな……」と筆者は思っていました。しかし、最新の研究では「腸内細菌のバランスを良くする」「体脂肪を減らす」など、想像以上の効果があることが分かってきているのです。つまり、手間をかけても食べたい食材の1つ!今回は、そんなごぼうの驚くべき効果と、さらに美味しく食べるためのおすすめレシピをご紹介。そして研究結果を基に、特に腸活やダイエット効果に注目して解説します。ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね!

◆知っておきたいごぼうの腸活効果ごぼうに食物繊維が豊富なことは有名ですよね。実際に、野菜界隈の中で1位を張り合えるくらい入っています。特に注目したい成分が「イヌリン」です! イヌリンは、腸内細菌のエサとなる特殊な食物繊維の1つ。フランスの研究チームの報告では、イヌリンを含む食材を積極的に摂取することで、以下の効果が確認されています。(※1)・腸内の良い働きをする細菌が増加・体重や体脂肪率の減少・血糖値の安定化食物繊維には10種類以上があり、その中でもイヌリンは腸内細菌のエサになりやすいのです。そして腸内細菌のエサを十分に摂取することで、良い働きをする細菌が増殖してくれます。かわいらしい名前なので、ぜひ覚えておきましょう!◆ごぼうはダイエットにも最適!ごぼうに期待できるのは、腸に良い効果だけではありません。さきほども触れましたが、体重や体脂肪率の減少にも役立つ可能性があるのです。たとえば日本人を対象にした研究では、乾燥ごぼうから煮出したお茶を12週間飲むことで「体脂肪量」や「ウエストを細くする」などの効果が報告されています。(※2)これらの効果は、ごぼうに豊富な「イヌリン」による影響だと考えられています。ただし...!ごぼうには、デメリットがあることも忘れてはいけません。レシピをご紹介する前に、ごぼうを食べる時の注意点についてもお伝えしますね。◆ごぼうを食べる際の注意点ごぼうは、健康やダイエットにも役立つ食材ですが、食べすぎには注意が必要です。というのも、急に多く食べすぎると、お腹が張ったり、ガスが溜まったりする可能性があるからです。ごぼうは「高FODMAP食品」の1つ。FODMAPとは「腸内で発酵されやすい特定の糖質」のこと。すごく簡単に言えば、お腹の中でガスを発生させやすい食材の1つなのです。なので、ごぼうの効果を最大限に引き出すためにも、以下の点に気をつけましょう。,茲噛んで食べる◆‖召凌材とバランスよく組み合わせる1度に食べる量は50〜80g程度にする次は、ごぼうを使ったおすすめの腸活レシピをご紹介しますね!◆<レシピ>うまうま腸活やみつきんぴら<材料>ごぼう…150gにんじん…150gしらたき…150g(アク抜き不要のもの)☆醤油…大さじ2☆お酒…大さじ2☆みりん…大さじ2☆はちみつ…大さじ1(砂糖でもOK)☆和風だし粉末…小さじ1/2(だしの素とかでもOK)◆<作り方>“蕕鯒蹐い萄拈擇蠅靴燭瓦椶Δ反融押△靴蕕燭をフライパン中火で炒める。油を少し引きましょう!(時間があれば、ごぼうは水に浸してアク抜きするとより良いです)◆ゞ餾爐少ししなっとしてきたら、☆の調味料を全て入れて炒め煮る。 もし火が通る前に水分がなくなってきたら、少し水を入れてください!全体に火が通ったら味見をして、醤油で味を調節。最後にごま油小さじ1〜2(分量外)をかけて完成です!しらたきは、商品によって長すぎるものがあるので、その時は適度に切ってくださいね。また、ごぼうと人参を組み合わせることで、食物繊維のバランスが良くなります。ぜひ副菜の1つに取り入れてみてくださいね!◆食べすぎに注意して、ごぼうで腸活とダイエット!今回は、ごぼうの腸活効果やダイエットに良いところ、そしておすすめレシピもご紹介しました。記事中でお伝えしたように、食べすぎには気をつけてくださいね。そして、よく噛むことが大切です!この記事では、ごぼうの食物繊維に注目してお伝えしましたが、まだまだ魅力的な部分が多くあります。また別の機会にご紹介しますね。普段の食事に、ごぼうを適度に取り入れていきましょう!出典(※1)Quentin Le Bastard「The effects of inulin on gut microbial composition: a systematic review of evidence from human studies」(2020)(※2)Masatomo NAJIMA「Anti-obesity Effect of Burdock Tea in Healthy Japanese:A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study」(2017)<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii