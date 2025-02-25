°ËÆ£¼ãÑÕ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¢¤Î¥¾¥¦¤µ¤ó¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª
ÀÅ²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ²è²È¡¦°ËÆ£¼ãÑÕ¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡Ö¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡×¤Î¤¢¤Î¥¾¥¦¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÅ²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀ¸ÃÂ140Ç¯µÇ° ÀÐºê¸÷ô¤¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î´ØÏ¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ËÆ£¼ãÑÕ¡Ö¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Ê¤¸¤å¤«¤Á¤ç¤¦¤¸¤å¤¦¤º¤Ó¤ç¤¦¤Ö¡Ë¡×¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÃÊÌÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡×¤Ï¡¢¼ãÑÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÀ¤¬Ç¡²¿¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÖÛÆÌÜÉÁ¤¡Ê¤Þ¤¹¤á¤¬¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ñÁÛÅ·³°¤ÊÉÁË¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÆ°Êª¤ÈÄ»¤Î³Ú±à¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö¶á¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢£±cm»ÍÊý¤ÎºÙ¤«¤ÊÊý´ã¤Î½¸¹ç¤Ç³¨¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦ÀÉ¤ÏÇò¾Ý¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö½Ã¿Ô¤¯¤·¡×¡¢º¸ÀÉ¤ÏË±Ñà¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡ÖÄ»¿Ô¤¯¤·¡×¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊÀ¸¤Êª¤«¤é³°¹ñ¤Î¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤À¸Êª¡¢¤µ¤é¤ËÁÛÁü¾å¤ÎÀ¸¤Êª¤Þ¤Ç¡¢µÈ¾ÍÀ¤Î¶¯¤¤Ä»½Ã¤¬¿åÊÕ¤Ë·²¤ì½¸¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ËºÝ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢¥¢¡¼¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÎÁ´£¶¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
°ËÆ£¼ãÑÕ¤Î¾Ý¤µ¤ó¡Ö¤¸¤å¤«¤¾¤¦¡¼JUKAZOO¡¼¡×¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ±¦ÀÉ¤ÎÇò¾Ý¤ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡£Ê¿ÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÎ©ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê´Ý¤µ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¾Ý¤µ¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ½Å¿´¤ò»Í»è¤ËÃÖ¤¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤Î±¦ÀÉ¡¢º¸ÀÉ¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÉôÊ¬¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ãÑÕ¤Î¡ÖÛÆÌÜÉÁ¤¡×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËÇØ·Ê¤Ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¡£É½Â¦¤ËºÙ¤«¤Ê¥Ì¥¤ÎÉôÊ¬¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÛÆÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ä¿åÌÌ¤Îµ±¤¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤Î±¦ÀÉ¤Î°ìÉô¤òÂ¦ÌÌ¤Ë¤°¤ë¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤ä¤äÌÀ¤ë¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤Î¿©Âî¤Ç»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢°Å¤µ¤ä²«Ì£¤Î½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¿§Ì£¤òÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍ¾¾ÃíÀ÷¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤
ÂçÀµ½é´ü¤Ë¡ÖÍá°áÀ÷¤á¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÉÍ¾¾ÃíÀ÷¡£È©¤ËÍ¥¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¿å¤Ü¤«¤·¤Ë¤è¤ëÍÉ¤é¤®¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÀººÙ¤Ê°õ¾Ý¤Î¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤Î±¦ÀÉ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¡¢Ã¸¤¤²Ö¤ÎÀÖ¿§¤«¤éÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¿§¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ã¥É¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡õ¥¢¡¼¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸¶²è¤Ë¶á¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê±úÆÌ¤ò¤Ä¤±¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤È¥¢¡¼¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ±¦ÀÉ¡¦º¸ÀÉ¤Î¡ÖÛÆÌÜÉÁ¤¡×¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÀººÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥É¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÛÆÌÜ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¹â¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¼êºî¶È¤Ç±úÆÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
´ë²èÅ¸¡ÖÀ¸ÃÂ140Ç¯µÇ° ÀÐºê¸÷ô¤¡×Å¸¤È¼ýÂ¢ÉÊÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£´ë²èÅ¸¡ÖÀ¸ÃÂ140Ç¯µÇ° ÀÐºê¸÷ô¤¡×¡¡²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
ÀÐºê¸÷ô¤¡Ê1884¡Á1947¡Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç²ÚÎï¤Ê²ÖÄ»²è¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¶áÂåµþÅÔ¤ÎÆüËÜ²è²È¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸ÃÂ140Ç¯µÇ° ÀÐºê¸÷ô¤¡×Å¸¤Ç¤Ï¡¢¸÷ô¤¤Î¸Î¶¿¤Ë¤¢¤ëÆîÅ×»ÔÎ©Ê¡¸÷Èþ½Ñ´Û¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½é´ü¤«¤éÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½ºî¤ò°ìµó¸ø³«¤·¡¢¸÷ô¤¤Î²è¶È¤ÎÁ´ËÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ýÂ¢ÉÊÅ¸¡¿ÀÐºê¸÷ô¤Å¸´ØÏ¢Å¸¼¨
ÀÐºê¸÷ô¤¤ËÂ¿Âç¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿°ËÆ£¼ãÑÕ¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤òÄÄÎó¤¹¤ëÅ¸¼¨¤òÆóÉô¹½À®¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¸÷ô¤¤¬¥¤¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¼«ºî¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³¤³°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î³¨²è¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£Âè£²Éô¤Ç¤Ï¸÷ô¤¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿²ÖÄ»²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè£±Éô¡¡°Û¹ñ¤Ø¤Î´ãº¹¤·¡×¡¡²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¼ç¤ÊÅ¸¼¨Êª¡§¼íÌî±ÊÇ¼¡ÔÍöÄâ¶Ê¿å¿ÞÖ¢É÷¡Õ¡¢»ÊÇÏ¹¾´Á¡Ô½Ù½£»§ÂË»³ÉÙ»Î±óË¾¿Þ¡Õ
¡ÖÂè£²Éô¡¡°¼à¥¤¿¤ë²ÖÄ»²è¡×¡¡²ñ´ü¡§2025Ç¯2·î18¡Ê²Ð¡Ë¡Á£´·î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë
¼ç¤ÊÅ¸¼¨Êª¡§¼íÌîÃµÍ©¡ÔÇò鷴¿Þ¡Õ¡¢Ä¹ÂôéÃÀã¡Ô²´Ã°¹¦¿ý¿Þ¡Õ
¢¨°ËÆ£¼ãÑÕ¡Ô¼ù²ÖÄ»½Ã¿ÞÖ¢É÷¡Õ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï¡¢2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£