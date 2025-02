警察庁による(PDFファイル)2024年の調査では、2023年における日本の自殺者の総数は2万1837人に上ることが分かっています。また、世界に目を向けると2021年に74万6000人が自殺によって死亡していることが明らかとなっています。ワシントン大学医学部の研究チームは、世界中で発生した自殺の地理的分布や時間的傾向、年齢や性別によるバラつきの理解に努めています。

Global, regional, and national burden of suicide, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 - The Lancet Public Healthhttps://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(25)00006-4/fulltextAbout 740,000 global deaths from suicide occur annually-that's one death every 43 secondshttps://medicalxpress.com/news/2025-02-global-deaths-suicide-annually-death.htmlワシントン大学医学部のInstitute for Health Metrics and Evaluation(IHME)の研究チームは、1990年から2021年までの地域別、国別、年別、年齢別、性別の自殺発生データを調査しました。IHMEによると、2021年の世界中の自殺者は約74万6000人で、これは43秒に1人が自ら命を絶っている計算になるとのこと。1990年から2021年までの30年間で、自殺による死亡率は10万人あたり約15人から10万人あたり約9人と、約40%低下しました。また、女性の死亡率は50%以上低下したほか、男性の死亡率は約34%減少しました。そのほか、東アジアでは66%減少したことが明らかとなり、カウンセラーなどによる適切な介入と予防が機能していることが示されました。しかし、この期間中に中南米では死亡率が39%も上昇しました。さらにメキシコの女性の自殺率は30年間で139%増加したことが報告されています。高所得国であるアメリカやカナダなどの北米の国では30年間で自殺率が7%増加。アメリカでは女性の自殺率が23%増加しています。2021年の世界の死因のうち、自殺による死亡はHIVやエイズなどによる死亡を上回り21位にランクインしました。地域別に見ると、自殺による死亡率が最も高いのは東ヨーロッパやサハラ砂漠以南のアフリカ中央部ならびに南部でした。そのほか、男性の自殺率は女性の2倍以上という調査結果が明らかになった一方で、自殺を試みる可能性は女性の方が高く、男性よりも49%高かったとのこと。さらに、世界では毎分4人の男性と6人の女性が、自殺を試みて入院治療を必要とする状態に陥るそうです。また、男性は女性よりも銃器を使用した方法で自殺する確率が3倍以上高く、女性の自殺の3%が銃器によるものだった一方、男性では10%に達していました。IHMEのプロジェクトオフィサーであるエミリー・ローゼンブラッド氏は「男性は銃のような暴力的で致死性の高い自殺方法を選ぶ傾向があり、女性は薬物の過剰摂取など、生存率が高い致死性の低い手段を選ぶ傾向があります」と述べています。自殺による死亡時の平均年齢は、1990年時点で男性が43歳、女性は42歳でしたが、2021年には男女共に47歳に上昇しました。IHMEのモフセン・ナガヴィ氏は「今回の研究では自殺率の低下が進んでいることが分かりました。今後は、自殺に対する偏見やメンタルヘルス支援システムへのアクセス障壁を取り除くことが、精神障害や薬物乱用障害を持つ人々にとって非常に重要となります」と語りました。また、医療系メディアのMedical Expressは「この研究では、世界中のより効果的な自殺予防方法を開発するためのパターンと傾向を特定し、政策立案者と医療従事者が適切に対策とアプローチを開発するのに役立ちます。自殺予防は、コミュニティが意識向上、介入、支援システムを通じて協力することで最も効果的となります」と述べています。