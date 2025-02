¡ÚBOYNEXTDOOR¡Û½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡ª¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌÌõÍ×¤é¤º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òCHECK

2025年最も注目の新人グループ「BOYNEXTDOOR」が、自身初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’』を開催!今回は日本ツアー最終日、2月24日(月・祝)公演の様子をお届け。ほとんど通訳要らずのトークでは、会場のONEDOOR(BOYNEXTDOORのファンダム名)との掛け合いや、真摯なファンサービスで「隣の少年たち」のような親近感を感じられました。今回のツアーを通して感じたことやこれからの意気込みなど、メンバーの思いが詰まったコメントをチェックしてくださいね。

「BOYNEXTDOORのツアー、‘KNOCK ON Vol.1’ IN 神奈川、最後の公演となりました。最後だけにメンバーの意気込みが違うと思いますが、メンバーのみんなどうですか?」

「ついに、BOYNEXTDOORのツアー‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPANの神奈川が始まりました」

『l i f e i s c o o l』でLEEHANさんが最後にひとりで歌ったとき、LEEHANさんがすごく緊張していました」

「But I Like You」「l i f e i s c o o l」のステージが続き、LEEHANがワイングラスを片手にJAZZの曲調にあわせてパフォーマンスをするシーンや、「20」では、RIWOOのソロパートから始まり、圧巻の歌唱力に会場からは歓声が上がりました。

RIWOO

「せっかくなので、今年必ず守りたい約束を話してみましょうか?

それぞれこれは必ずするということもでいいですし、メンバーとやってみたいことでも大丈夫です」

TAESAN

「僕が責任を持って、WOONHAKを10堊やします」

WOONHAK

「それは責任を持たなくてもひとりでできますよ!」

JAEHYUN

「メンバーのみんなと一緒に旅行したいですよね。

約束守りたいですけど、ちょっとできませんよね。いつも忙しいですから」

すると、メンバーから「味噌カツ!?味噌カツですから…?」と聞き間違いのボケまで完璧なBOYNEXTDOOR。

JAEHYUN

「ここでONEDOORのみなさんに約束をひとつします。

僕たちは今年も本当に一生懸命走っていこうと思います。

みなさんついてくる自信はありますか?」

LEEHAN

「実は僕たちはすでに始めてます!

1月になってすぐに1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」をリリースしました!

一生懸命活動をして、たくさん方に喜んでいただくことができました。ありがとうございます!」

TAESAN

「みなさんも聞いてくれましたか?

テストします!“今日だけ”!」

「IF I SAY, I LOVE YOU (Japanese Ver.)」のサビを歌ったTAESANに続いて、「I LOVE YOU 愛してる サランヘと言ってさ」と会場のONEDOORが歌うと「おおー!」と驚くメンバーたち。

WOONHAK

「なぜなら、いつもONEDOORのみなさんは、『サランへ >#*L<=%$'#=』って(笑)。今日は最高です!」

JAEHYUN

「ツアーの間、ONEDOORのみなさんが韓国語Ver.と混ざってたけど…(笑)。今日は完璧です!

ONEDOORのみなさん、舞台を見るときは、(力強く)『SUNGHOー!』『TAESANー!』めっちゃ叫ぶ。

でも歌うときは、(可愛く)『말하고 후회하면 좀 괜찮을까 Love you』なんですか!?」

SUNGHO

「実はこの曲は別れの曲ではありますが、僕たちとONEDOORはこれからもずっと一緒にいてくれますよね?

今日だけじゃなくて400年だけ愛してる!」

コメントに続いて、「IF I SAY, I LOVE YOU (Japanese Ver.)」のステージを披露。

会場のONEDOORは、先ほどの練習通り完璧な日本語の歌詞で、メンバーと一緒にサビを合唱しました。