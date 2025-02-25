・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．７０ドル（＋０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９６３．２ドル（＋１０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２５７．５セント（－４０．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７９．００セント（－１１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８２．５０セント（－８．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２９．００セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０８．４５（－２．７７）

出所：MINKABU PRESS