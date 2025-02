1対1で面談するとき、言葉や態度などで人間関係がこじれてしまうケースがある。米ヒューストン大学のブレネー・ブラウン教授は「私はフィードバックをおこなうときはいつも、自分の核となる価値観を会話のなかに織り交ぜている。とくに『勇気』は大切だ」という――。

※本稿は、ブレネー・ブラウン、片桐恵理子訳『dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。

■面談では相手の「正面」を避ける

とくに職場で直面する最大の課題は、「フィードバック」を与えたり受けたりする際に、自分の価値観がぶれないようにすることである。

すでに、拙著『本当の勇気は「弱さ」を認めること』でフィードバックのチェックリストをまとめたものがあるが、ここでもう一度検討したいと思う。前作は、前作のためのリサーチに基づいて執筆したが、それが今回のリーダーシップに関する新たなデータでも証明されたことをお伝えしたい。

これは、フィードバックの際に必要な「心構え」を示したガイドラインだ。あなたは適切な状態でフィードバックをおこなえているだろうか?

1.相手の「正面」ではなく、「隣」に座る

向かいあって座るのは、距離の問題だけでなく、本質的な対立関係の表れでもある。たまにだれかの向かいに座るのは問題ないが、かりにあなたと相手の間に大きな問題がある場合、大きなデスクはさらなる距離感を生みだすだけだ。これは権力の違いを示してもいる。

■「解決のために手を貸す」という姿勢を見せる

2.問題を「自分と相手の間」に置くのではなく

(もしくは相手のほうへ押しやるのではなく)、「おたがいの正面」に置く

大きな問題をふたりの間に置くのと、ふたりの前に置くのとではまったく違う。ふたりの正面に置けば、問題を同じ視点で見ることができる。そして多くの場合、「あなたは間違っています」を「ちょっと変更したほうがいいかもしれません」に言い換えるとうまくいく。

だれかに問題への取り組み方を指摘されるのと、だれかがあなたの側に立って障害物を乗り越えられるよう手を貸してくれるのとでは、身体的体験としても、認知的体験としても、感情的体験としても、精神的体験としてもまったく異なる。

3.耳を傾け、質問をし、自分が問題を完全には理解しきれない可能性を受け入れる

好奇心に基づいて先を促したり、事実を求めたりするべきなのに、フィードバックの最中は、つい講義をするような口調になってしまうことがよくある。そして問題点を伝えながら、とにかくこの話しあいを時間内に終わらせようとする。

言いにくいフィードバックや気まずい会話はさっさとすませたいし、何度も話しあうはめになるのは絶対に避けたい。だがそうした機会を避けるのではなく、私たちは確固たる自信に身をゆだねなければならない。

「私はこう思います/これが私の視点から考えたことです/質問がたくさんあります/もう少しわかるように説明してもらえますか?」それからさらに掘り下げ、メモを取り、質問をしたら、こうつづける。「少し考える時間がほしいのですが、明日またお会いできますか? 質問したいことが出てきたら連絡しますので、そちらも質問があればご連絡ください」

■「長所の活かしどころ」をアドバイスする

4.ミスを批判するだけでなく、うまくできているところも認める

これは少々厄介だ。仕事では、ときとして危機に見舞われることもあれば、スケジュールがぎりぎりで予定どおりに進まないこともある。

そんなときに落ち着いて「ごくろうさま。あなたはあれとこれとそれの3つにうまく対処してくれましたね」とはなかなか言えないし、できるなら「これではダメ。5時までに直して」とずばり言いたいところだ。

しかし、それではうまくいかない。ケン・ブランチャードの言葉ではないが、だれかの正しいおこないを見つけるのは、怒りにまかせてミスを並べたてるよりもはるかに意味がある。

少しだけ丁寧に、言葉を重ねてこう伝えよう。「5時までに間に合わせたいんだけど、計画書はおおむね問題なさそうね。一覧表だけきちんと直してくれる? サポートはどんな感じ?」

5.相手の長所を見つけ、その長所を取り組んでいる課題にどう活かすべきかを伝える

フィードバックをするなら、相手の「長所」に基づいておこなうのが最善だ。相手に、現時点で活かされていない強みや長所を教えてあげるといいだろう。

「あなたの最大の強みは細部へのこだわりです。細かいことにまでこだわってくれるおかげで、チームにもいい影響を与えています。けれど見たところ、その能力がこの件には活かされていないようなので、ぜひその力を発揮してください」

もしあなたが、相手のいいところを見つけられないくらいカッとなっていたら、気持ちが落ち着くまでフィードバックは控えてほしい。

■大切なのは、相手に恥をかかせないこと

6.恥をかかせたり非難したりせずに、説明責任を負わせる

残念ながら、私たちのほとんどが、もれなく恥や非難がセットになったフィードバックを受けて育ってきた。生産的で敬意あるフィードバックを与える方法をだれかに学んだことがある人はほとんどいない。

だれかと交わした会話をじっくりと考え、相手に恥をかかせる可能性がある部分をメモしておくと、今後役に立つだろう。そうした可能性を認識しておけば、うまく回避するためのマインドセットが育つだろう。

7.自分の責任を引き受ける

自分が責任を負うべき部分がわかっていない、もしくはこの問題に自分は関係ないと思っているなら、フィードバックをするべきではない。何の責任も負っていない人からのフィードバックが必要な状況など見たことがない。

8.失敗をただ非難するのではなく、相手の努力に心から感謝する

褒める機会を見つけること。「先日の電話の件について少し話しておきたいのですが、あなたがクライアントと一緒にタイム・フェンス(計画確定期間)を設けてくれて、とても助かりました。簡単な調整じゃなかったと思いますが、見事な手際でしたね」

■相手をやり込めようとしてはいけない

9.課題を解決することが、成長とチャンスにつながることを伝える

生産的なフィードバック、およびキャリア・パスにかかわる文脈のなかで、変える必要があるものについて話しあう準備をしておくこと。「私があなたに求めていることは、あなた自身の成長や取り組むべき課題のひとつとして、これまで話してきたことともつながっています」

あなたが目にしていることを、話している相手にとって大切なことに必ず結びつけてほしい。

10.相手に期待するヴァルネラビリティやオープンな姿勢をみずから示す

相手に受け入れてほしいなら、自分も心を開き、好奇心やヴァルネラビリティを示し、質問をたくさんして、みずから「手本」となることだ。

理不尽な期待や基準で、自分を縛ってはいけない。自分を守ろうとして痛烈なフィードバックで相手をやり込めようとすると、あなたの目の前に座っている、同じく守りに入って、だれかをやり込めようと待ち受けている人物にあたって跳ね返ってくるだろう。

以上の心構えに加え、人に意見したり、されたりしながら、自分の価値観で生きていくにはどうすればいいかを考える必要がある。

■「丁寧で礼儀正しい=敬意」ではない

私はフィードバックをおこなう前に、それが部下であろうと、ほかのリーダーであろうと、社外のパートナーであろうと、彼らとどのように話すべきか、よくよく考える。複雑な人間関係のなかで、とくに苦痛に感じることのひとつは、自分の価値観を逸脱し、誠実さを欠くことである。

私はフィードバックをおこなうときはいつも、自分の核となる価値観を会話のなかに織り交ぜている。とくに「勇気」は大切で、勇気をもつことで、楽なことや礼儀正しさより、敬意や誠意を選ぶことができる。丁寧で礼儀正しいことは、敬意を払うこととは別物なのだ。

それから、その場の「感情」に責任を負わずに、感情を抱けることも重要だ。だれかと困難なことを共有する場合、相手が自由に感情を発散できるスペースを設ける必要がある。

こちらが不愉快だからといって同じ気持ちを押しつけるべきではないし、また、相手のつらい感情をやわらげたり、助けてあげようと思ったりする必要もない。それは勇気ではないし、私の仕事ではないからだ。そうした行為は往々にして適切なフィードバックの妨げになる。

■フィードバックをうまく受け取るには

ここでも、核となる「価値観」がかかわってくる。ただしこれまでとは少し違い、ここでの大事な問いは、「どんなフィードバックであろうと、フィードバックを受けながら自分の価値観を保つにはどうすればいいか?」ということだ。

人生における厄介ごとのひとつは、私たちは「生まれたときからフィードバックを受ける側にいる」という事実である。両親、先生、コーチ、教授、神父、牧師、そして30年来の上司、マネージャー、同僚など。適切なフィードバックをするには高い技術が必要で、うまくできる人もいれば、できない人もいる。

どんなフィードバックであれ、私たちはそれをきちんと受け止め、活用できるようにしなければならない。理由は単純だ。「物事を極めるには、フィードバックが必要」だからだ。何であれ、達人になるには人からの意見が不可欠なのだ。

フィードバックを受け取るのが厄介な理由は、いくつかある。

第1に、相手の伝え方がまずい場合。第2に、伝え方がうまくても、意図がわからない場合。第3に、不意打ちでフィードバックを受けた場合(時や言葉を選ぶことのできる「与える側」とは異なり、受け取る側はタイミングを選べない)。

■提案が「くだらない」と言われてしまったときは

たとえば、だれかのオフィスに呼びだされ、あるいはクライアントから電話でこう言われるとする。「そちらの提案を検討しているのですが、はっきりいってくだらないですし、まったく的外れです。こんな企画にこちらが多額の資金を投じると思われているなんて心外です」これが相手からのフィードバックである。

はたして生産的だろうか? すぐに心を開いて受け止められるだろうか? 「くだらない」などと言われてはむずかしいだろう。

それでも、役に立つ戦略がいくつかある。フィードバックを受けたら、「自分の価値観を支える行動や、自分を肯定する言葉を見つける」のだ。

たとえば私の場合、フィードバックを受けて、勇気という価値観を保ちたければ、こう言い聞かせる。「私は勇気をもって人の意見を聞いている」と。実際に私は、「勇気をもって人の意見を聞いている。言われたことを全部取り入れる必要はないけれど、ともかく聞く耳をもつだけの勇気はある」と何度も自分に言い聞かせてきた。

さらにフィードバックの伝え方がうまくない人と一緒のときには、こうくり返す。「ここにも何らかの貴重な意見があるはず。それを見極めて残りはスルーしよう」

■「だれかの理想とする人間」であろうとする

また、相手のフィードバックが巧みで、かつ生産的な会話をしているのだけど、耳が痛くて動揺してしまうときには「これは仕事を極めるための試練だ、これは仕事を極めるための試練だ」とくり返したり「彼らも私に劣らずこの一件を気にかけているのだ」と言い聞かせたりする。

公の場での話し方、服装、映像にどう映ったかなど、私はつねに他者からのフィードバックを受けている。そうした意見を受け止める際には、相手が私たちの取り組みのためによかれと思って指摘してくれているのだということを思いだす。困難な状況に直面したら、私はそう言い聞かせることで、勇気という価値観を保ちつづけている。

私たちの講座を受け、自分の核となる価値観が「知識」だと気づいた男性は、自分をより理解するためにはフィードバックが不可欠だと語った。「自分に対するフィードバックが毎回興味深いのは、そこから学んだり、その知識を使っていろいろなことを改善したり向上したりできることがわかっているからです」

核となる価値観が「家族」である女性にフィードバックの受け止め方を尋ねると、こんな感動的な答えが返ってきた。「姪が理想とする自分でいるようにしています。穏やかに、敬意を払い、耳を傾け、弱気にならず、相手に質問をしつづけるように」

■完全に打ちのめされたなら時間をおくのもよし

現実を受け止め、守りに入らないようにするには訓練が必要だ。これができれば、それだけでもう大成功と言えるだろう。

というのも、あなたの内面はいつも、断絶という戦略を用いてあらゆるものを遮断しようとしているからだ。もしも私の身体が「これはちょっと危なそうだし、よくなさそうだから、遮断したほうがいい」と言えば、私はもう他人の言葉には耳を貸さず、口先だけこう言うだろう。「ええ、まあ、……そうですね」

最近、フィードバックを受けて身構えたことはなかっただろうか。身体的兆候としては、胸の前で腕を組み(あるいはポケットに両手を突っ込み)、口はカラカラ。頭のなかでは、「こっちの話を全然聞いてくれない」「この人たちは全体像が見えていない」などと考え、納得していない。感情的兆候は、不安、いらだち、絶望感。

よくこうした状態に陥っているなら、肯定的な行動やフレーズを用いて自分を鼓舞し、好奇心や質問や他者の視点を思いだし、会話のペースを落とすことが重要だ。もしも完全に打ちのめされているなら、時間をおいて話しあえるようにするといい。

■「あなたの言葉を素直に聞けない」と言っていい

フィードバックを受け取る際の「理想形」は、相手の意見に耳を傾け、フィードバックの内容を統合し、責任の所在を認めたうえで、つぎにつなげることである。不快感を認識し、保持できる能力は、フィードバックを与える側にも受け取る側にもプラスに働く。

厳しいフィードバックを受けたり、自分の苦手なことや失敗したことで頭がいっぱいになってパンクしてしまったりしたら、こう言えばいい。「私はいま、余裕がありません。できることなら問題を掘り下げて、あとでまた改めて話しあう、ということをしたいのだけど、いまは受け止めるだけで精いっぱいです」と。これこそが生産的で、敬意を払い、勇敢であるということだ。

ブレネー・ブラウン、片桐恵理子訳『dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く』(サンマーク出版)

勇気が価値観の中核をなす私は、以下の台詞を言うことを自分に許している。「ちょっと休ませて」あるいは「その態度のせいで、あなたの言葉を素直に聞けません。怒っているのはわかるし、それはかまわないけれど、態度を改めてくれないと、私は自分を守るだけで精いっぱいになってしまいます」。

これは、私なりの勇気の体現である。時間がほしいと頼むこと。改めて話しあうよう頼むこと。もっと意見を言ってほしいと頼むこと。

厳しいフィードバックが終わったあとに「相手とのつながりを断ち切ることなく、勇気と誠意と好奇心をもっていられた」と言えたなら、それだけで十分勇敢だし、それ自体が勝利である。

ブレネー・ブラウン米ヒューストン大学研究教授

米ヒューストン大学のソーシャルワーク大学院でハフィントン財団の寄付講座を担当。テキサス大学オースティン校マコームズ・スクール・オブ・ビジネスの客員教授も務める。これまで20年にわたって、「勇気、傷つきやすさ、恥、共感」についての研究をおこなってきた。6冊の著書でニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー1位を獲得し、受賞歴のある2つのポッドキャスト「Unlocking Us」と「Dare to Lead」の司会者も務めている。『「ネガティブな感情」の魔法』『dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く』『Atlas of the Heart』など、著作は30カ国語以上に翻訳されている。TEDトーク「傷つく心の力(The Power of Vulnerability)」は、世界でもっとも視聴されたTEDトークのトップ5に入り、視聴回数は6000万回を超える。

(米ヒューストン大学研究教授 ブレネー・ブラウン)