MA55IVE THE RAMPAGE、冠番組『MA55IVE BASE』初主催ライブ詳細発表！ゲストにAK-69、DOBERMAN INFINITY、SKRYU出演

MA55IVE THE RAMPAGE、冠番組『MA55IVE BASE』初主催ライブ詳細発表！ゲストにAK-69、DOBERMAN INFINITY、SKRYU出演
■「様々なアーティストがジャンルの垣根を越えて普段だと交わらない人と人が音楽で交わるようなイベントにしていきたいと思います」（LIKIYA）
2月24日放送のMA55IVE THE RAMPAGE初の冠レギュラー番組『MA55IVE BASE』にて、主催ライブのタイトルや開催日程に加え、出演アーティスト情報など、イベントの詳細を発表した。
これは番組初回の放送（1月13日）で「主催ライブ開催」という新たなステージに挑戦することを発表し、話題を呼んでいたもの。
ライブのタイトルは『MA55IVE BASE presents UNLIMITED 01』。5月19日にZepp Diver City(TOKYO)にて開催される。
ライブではMA55IVE THE RAMPAGEのパフォーマンスはもちろんのこと、MA55IVEメンバーが自ら出演オファーした豪華アーティストによるスペシャルライブや、ここでしか見られないゲストとの貴重なスペシャルセッションも。
ゲストには、“MA55IVE BASE Family”でもある陣（THE RAMPAGE）、Crystal Kayに加え、AK-69、DOBERMAN INFINITY、SKRYUなどヒップホップ好きを唸らせる超豪華出演アーティストが大集結。
今回の発表にあわせてMA55IVE THE RAMPAGEからのコメントも届いている。
番組情報
フジテレビ『MA55IVE BASE』
毎週月曜25:25～25:55 （関東ローカル）
※3月3日は25:35～26:05
出演者：MA55IVE THE RAMPAGE、陣（THE RAMPAGE)、Crystal Kay
ライブ情報
『MA55IVE BASE presents UNLIMITED 01』
05/19（月）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
出演：MA55IVE THE RAMPAGE、〈MA55IVE BASE Family〉陣(THE RAMPAGE)、Crystal Kay
出演アーティスト：AK-69 DOBERMAN INFINITY SKRYU
and more…
『MA55IVE BASE presents UNLIMITED 01』イベントサイト
https://www.fujitv.co.jp/ma55ivebase/unlimited01/
『MA55IVE BASE』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/ma55ivebase/
MA55IVE THE RAMPAGE OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/352