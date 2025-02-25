Í·½÷¤ò¿ÈÀÁ¤±¤¹¤ëÁê¾ì¤Ï¡©Ä»»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤Ï²¿¼Ô¡©¤Û¤«¡Ä¡ÚÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û2·î23ÆüÊüÁ÷¤Î²òÀâ¡õ¿¶¤êÊÖ¤ê
¡ØµÈ¸¶ºÙ¸« äá¤Î²Ö¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢ÌóÂ«¤É¤ª¤êÇÜ°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®¤·¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡£¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ò°ìÌÜ¸«¤¿¤µ¤Ë¡¢µÈ¸¶Í·³Ô¤ÏÀéµÒËüÍè¡¦ÂçÈËÀ¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÍ·½÷¤¿¤Á¤Î¶ì¤·¤ß¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦½ÅÈÇ»ö·ï¤ÎÁ§µÄ¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤Ï¡¢²«É½»æ¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÚÎï¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ²°¤ÏÎÚ·Á²°¡¢µÈ¸¶¤Î°ú»¥²°¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÄá²°´î±¦±ÒÌç¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤ÏÌóÂ«¤òÈ¿¸Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤ÎËÜ²°Ãç´ÖÆþ¤ê¤òµñÀä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÔÃæ¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤ï¤ì¤¿ÈÜ¤·¤¤µÈ¸¶¼Ô¡Ä¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉî¿«¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¤¬Äá²°¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÅê¤²Å¾¤¬¤·¡¢Ó·Òê¤òÀÚ¤Ã¤¿Âè8²óÊüÁ÷¡ÖµÕ½±¤Î¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸¡Ù¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×º£½µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
µÈ¸¶¤Î¡Ö°ú»¥²°¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
°ú»¥¤Î°ì¼ï¡£²ÎÀîË§±ðÉ®¡Ê²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
·àÃæ¤ÇÄá²°¤¬ÄÕ½Å¤ò¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ÏËÜ²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µÈ¸¶¤Î°ú»¥²°(¤Ò¤¤Õ¤À¤ä)¤À¡×¤ÈÊÎ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ú»¥¤È¤Ï¸½Âå¤Ç¤¤¤¦¥Á¥é¥·¡¦¥Ó¥é¤Î¤³¤È¡£¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¤¤ÆµÒ¤ò°ú¤¯¤«¤é°ú»¥¤È¸Æ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹(½ôÀâ¤¢¤ê)¡£
¤Ä¤Þ¤êÄÕ½Å¤Î°õºþÊª¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¤Ð¤«¤ê¤ÇÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤ÄãÂ¯¤Ê°ú»¥¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖËÜ²°¡×¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È°Õ¼±¤¬¸«¤¨Æ©¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¡½ñÊªÌä²°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖÃÏËÜÌä²°É÷¾ð¤¬²¿¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·ÄãÂ¯¤À¤í¤¦¤¬²¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Çä¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¦Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏËÜÌä²°¤Î³§ÍÍ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤´¹â¾°¤«¤ÏÂ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ñÀÒ¤ÏÇä¤ì¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËÉé¤±ÀË¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Í·½÷¤ò¿ÈÀÁ¤±¤¹¤ëÁê¾ì¤Ï¡©
¥¤¥á¡¼¥¸
¤Ò¤È¤¿¤ÓµÈ¸¶Í·³Ç¤ØÇä¤é¤ì¤¿Í·½÷¤¬ÂçÌç¤ò½Ð¤ëÆ»¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¡£
°ì¤Ä¤Ï»à¤Ì¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÇ¯µ¨Êô¸ø¤¬ÌÀ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¿ÈÀÁ¤±¤Ç¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤â²òÀâ¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¿ÈÀÁ¤±¤È¤ÏÍ·½÷¤Î¼Ú¶â¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¸«¹þ¤ß¼ý±×¤òÀèÊ§¤¤¤¹¤ë¤³¤È¡£
¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤¿Í·½÷¤ÏºÊ¤Ê¤ê¾ª(¸øÇ§¤Î°¦¿ÍÏÈ)¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¶µÍÜ¤Î¹â¤¤Í·½÷¤Ï¾¦²È¤ÎÀÚ¤êÀ¹¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÈÀÁ¤±¤ÎÁê¾ì¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ê¤Ç¤â·è¤·¤Æ°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¼µé¥é¥ó¥¯¤ÎÍ·½÷¤À¤È¿ÈÀÁ¤±¤ÎÁê¾ì¤Ï40Î¾¤Û¤É¡£¸½Âå¤Î¶âÁ¬²ÁÃÍ¤ÇÌó200¡Á400Ëü±ß(Ìó5¡Á10Ëü±ß¡¿Î¾)¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î2¡Á3ÇÜ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í·½÷¤Î¿ÈÀÁ¤±¤Ï¿·¼Ö¤«°Â¤¤ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ô¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Îã¤¨¤ÐÂè3ÂåÀçÂæÈÍ¼ç¡¦°ËÃ£¹ËÂ¼(¤À¤Æ ¤Ä¤Ê¤à¤é)¤¬2ÂåÌÜ¹âÈøÂÀÉ×(¤¿¤«¤ª¤À¤æ¤¦)¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂÎ½Å¤ÈÆ±¤¸ÌÜÊý¤Î¶â²ô¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤ÏÅö»þ¤Î¶âÁê¾ì¤Ë¤â¤è¤ë¤¿¤á¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÈøÂÀÉ×¤ÎÂÎ½Å¤ò45¥¥í¤È²¾Äê(¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤)¡¢¸½Âå¤Î¶âÁê¾ì14,000±ß¡¿¥°¥é¥à¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ß45,000¥°¥é¥à¤Ç6²¯3ÀéËü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÏÂçÈÍ¤Î¤ªÅÂÍÍ¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä»»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤È¤Ï²¿¼Ô¡©
µþÅÔÂç³ØÉíÂ°¿Þ½ñ´Û Â¢¡Ø·À¾ðÇã¸×Ç·´¬¡ÊÅÄ¤Ë¤·¶âµû¡Ë¡Ù¡£Ä»»³À¥Àî»ö·ï¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¼¡²ó¤ÇÀ¥Àî¤ò¿ÈÀÁ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ä»»³¸¡¹»(¤È¤ê¤ä¤Þ¤±¤ó¤®¤ç¤¦)¡£
Åö»þ¤ÎÌÕ¿Í(¤á¤·¤¤)¤ÏËëÉÜ¤äÄ«Äî¤«¤é¸ü¤¯ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¹âÍøÂß¤·¤ò±Ä¤ó¤ÇµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï²¿¤À¤«¿Í³Ê¼Ô¡©¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ»»³¸¡¹»¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤â¤Þ¤¿°íå¤Ê¹âÍøÂß¤·¤Î°ì¿Í¡£
²×Îõ¤Ê¼è¤êÎ©¤Æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ê¼«¤éÀ¸Ì¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÊª¾Ò²ð¤È¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢À¥Àî¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£µð³Û¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸å¤Ë¡ÖÄ»»³À¥Àî»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä»»³¸¡¹»¤Ï°Â±Ê7Ç¯¡Ê1778Ç¯¡Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°¹Ô»°Ëæ¤òÒë¤á¤é¤ì¡¢Á´ºâ»ºË×¼ý¡õ¹¾¸Í¤«¤é¤ÎÄÉÊü·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Ê¤ê¾ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¥Àî¤ÏË×Íî¤·¤¿Ä»»³¸¡¹»¤ò¸«¸Â¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤È¤â¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¿¿Áê¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÕ½Å¤Ê¤ê¤Î°¦¾ðÉ½¸½¡©¡Ø½÷½ÅÊõµ¡Ù¤È¤Ï
¥¤¥á¡¼¥¸
ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¬¸ü¤¤½ñÀÒ¤òÂ£¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½÷À¤Ï¤Û¤Ü100¡óº¤ÏÇ¤·¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤µ¤ËÊò¤ìÊÖ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ä¡Ä¤Þ¤ë¤Ç20Âå¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ë
¡Ö¤½¤ÎÅÅÏÃÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø½÷½ÅÊõµ¡Ù¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤È¤â¤É¤â¼«Ê¬¤Î²£¤ÃÌÌ¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¤È¤¹¤é»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄÕ½Å¤¬À¥Àî¤ËÂ£¤Ã¤¿¡Ø½÷½ÅÊõµ(¤ª¤ó¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Û¤¦¤)¡Ù¤È¤Ï¡¢½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë½÷À¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î±üÍÍ¥¬¥¤¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÀÒ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø½÷½ÅÊõµ¡Ù¤Ï¸µÏ½5Ç¯(1692Ç¯)¤ËÉÄÂ¼¾æÇì(¤Ê¤à¤é ¤¸¤ç¤¦¤Ï¤¯)¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´5´¬¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1´¬¡§²½¾Ñ¤ä°áÉþ¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè2´¬¡§·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè3´¬¡§Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè4´¬¡§¶µÍÜ¤äµ»·Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè5´¬¡§Ã±¸ì½¸
³Î¤«¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ä¡ÄÆ¦Éå¤â¤È¤¤ËÜ¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡»¤ó¤¸¤Þ¤¨¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸ºî¼Ô¤¬¡ØÃË½ÅÊõµ(¤ª¤È¤³¤Á¤ç¤¦¤Û¤¦¤)¡Ù¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÛÉÍý¡Ê¾¯Ç¯ÄÕ½Å¡Ë¤¬¤¢¤¶¤ß¡Ê¾¯½÷À¥Àî¡Ë¤ËÂ£¤Ã¤¿¡Ø±öÇäÊ¸ÂÀÊª¸ì¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø±öÇäÊ¸ÂÀÊª¸ì¡Ù¤è¤ê¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿½õÈ¬¤È¾®¤·¤ª¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈÄ¸µ¤ÏÎÚ·Á²°¡£
°æ¸Í¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¶¤ß¤ÎÊõÊª¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤ÛÉÍý(¤«¤é¤Þ¤ë)¡£
Ìá¤é¤Ê¤¤¤È¿ÆÉãÍÍ¤Ë²¥¤é¤ì¤ë¡Ä¡Äµã¤¸À¤ò±Ì¤é¤¹ÛÉÍý¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²¥¤ë´Ø·¸À¤ÏÀÎ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¿¤È¤«¼êÂÇ¤Á(¤È¤¤¤¦É½¸½¤«¤é¡¢¶²¤é¤¯ÛÉÍý¤Ë²¿¤é¤«¤Î²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬)¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÛÉÍý¤¬¤¢¤¶¤ß¤ËÂ£¤Ã¤¿ÊõÊª¤È¤Ï¡¢ÀÖËÜ¡Ø±öÇäÊ¸ÂÀÊª¸ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø±öÇäÊ¸ÂÀÊª¸ì(¤·¤ª¤¦¤ê¤Ö¤ó¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤ê)¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡Ä¡Äº£¤ÏÀÎ¤·¡¢¾ïÎ¦¹ñ(¸½Âå¤Î°ñ¾ë¸©)¤ËÊ¸ÂÀ¤È¤¤¤¦±öÇä¤ê¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸ÂÀ¤Ë¤Ï¾®¤·¤ª(¤³¤·¤ª)¤È¤¤¤¦Ì¼¤¬¤ª¤ê¡¢ÏÂ²Î¤òÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÃÏ¸µ°ìÈÖ¤Î±öÌä²°¤¬¾®¤·¤ª¤ò²Ç(Â©»Ò¤ÎºÊ)¤ËÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤ÏÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤íÊ¸ÂÀ¤Î²È¤Ë¤Ï½õÈ¬(¤¹¤±¤Ï¤Á)¤È¤¤¤¦µþÅÔ¤«¤é¤Î¹Ô¾¦¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®¤·¤ª¤Èº©¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½õÈ¬¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾®¤·¤ª¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü±öÌä²°¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿±õòó(¤ª¤·¤É¤ê)¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ(½õ¤±¤Æ)¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¤«¤éÌá¤Ã¤¿½õÈ¬¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢±öÌä²°¤ÎÊóÉü¤ò¶²¤ì¤Æ¾®¤·¤ª¤òÏ¢¤ì¤Æ¶î¤±Íî¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·´Ö¤â¤Ê¤¯±öÌä²°¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢Æó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ³¤¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤ä½è·ºÀ£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌò¿Í¤¬¸½¤ì¡¢Æó¿Í¤ÏÌµºáÊüÌÈ¤Ë¡£¤³¤ÎÌò¿Í¤Ï¾®¤·¤ª¤¬½õ¤±¤¿±õòó¤Î²½¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤·¤ª¤òµþÅÔ¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿½õÈ¬¤Ï¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼Â¤Ïµ®Â²¤Î¸æÁâ»Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½õÈ¬¤È¾®¤·¤ª¤ÏÀ²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¸ÂÀÉ×ÉØ¤â¾·¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤·¡£
»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¶Ú½ñ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¥Àî¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½õÈ¬¤òÄÕ½Å¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ö¥Ð¡¼¥«¥Ð¡¼¥«¡¢Æ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡»¤ó¤¸¤Þ¤¨¡ª¡×
¡ÖµÕ½±¤Î¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸¡Ù¡×¤ØËºÈ¬¤é¤¬µÕ½±¡ªº£½µ¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹
ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ó¤Î¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡ª¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡Ä¡ÄÇä½÷(¤Ð¤¤¤¿)¤Ï°(¤Ë¤¯)¤à¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¤¿¤À°¤à¤Ù¤¤Ï¡¢¤«¤ÎËºÈ¬¤È¾§¤¦¤ëÇä½÷¶ÈÂÎ(¡Á¤®¤ç¤¦¤Æ¤¤)¤Î¤â¤Î¤Ê¤ê¡£Å·Æ»¤ËÇØ¤¡¢¿ÍÆ»¤ËÇØ¤¤¿¤ë¶ÈÂÎ¤Ë¤Æ¡¢¤ª¤è¤½¿Í´Ö¤Ë¤¢¤é¤º¡£ÃÜÀ¸Æ±Á³¤Î»Å¶È¡¢Áþ¤à¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ê¡Ä¡Ä
¢¨¡ØÀ¤»ö¸«Ê¹Ï¿¡Ù¤è¤ê
Æü¤´¤íÍ·½÷¤ÏÇã¤¦(¤Ç¤¢¤í¤¦)¤¯¤»¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ·½÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ¸¶Í·³Ç¤ÏÁ¨¶È(¤¤¤ä¤·¤¤¿¦¶È)¤È·ÚÊÎ¤¹¤ë¹¾¸Í»ÔÃæ¤ÎËÜ²°¤¿¤Á¡£
ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Ç¤âº¬¶¯¤¯Ì¢±ä¤ë¿¦¶Èº¹ÊÌ¡Ä¡Ä¤Þ¤¡¤½¤ì¤ÏËô¤Îµ¡²ñ¤Ë¡£
¤µ¤Æ¡£ÄÕ½Å¤¬¤«¤½¸¤á¤¿µÈ¸¶¥Í¥¿¤Î½¸ÂçÀ®¤¿¤ë¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ËºÈ¬¤é¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ¤Ïº£¸å¼èºà¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·½Ù²Ï²°¤µ¤ó¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤è¤½¤ÎÊý¡×¤À¤«¤é³¬ÃÊ¤«¤éÅê¤²Å¾¤¬¤¹¤¯¤é¤¤¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉî¿«¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢²¿¤Ê¤éÆó³¬¤«¤éÅê¤²Íî¤È¤¹¤Ê¤ê¡¢²¥¤ê½³¤ê¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤í¤¦¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¡Äá²°¤¿¤Á¤ÏÌµ»ö¤ËÂçÌç¤òÀø¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤È¤³¤í¤ÇÄá²°¤Ï²¿¤Ç¤Þ¤¡¤³¤³¤Þ¤ÇµÈ¸¶¼Ô¤ò¼Øéù¤ÎÇ¡¤¯·ù¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·É®¼Ô¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¹¤éÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤Ë¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤ä²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤½¤ì¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Âè9²óÊüÁ÷¡Ö¶ÌµÆÅõäÆ¡Ê¤¿¤Þ¤®¤¯¤É¤¦¤í¤¦¡ËÎø¤ÎÃÏ¹ö¡×
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÀ¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÀ¥Àî¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ï¤¦¤Ä¤»¤ß¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤ÈµÈ¸¶¤òÈ´¤±½Ð¤¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤¬¡Ä
¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¶õÀæ(¤¦¤Ä¤»¤ß)¤È¤Ï¥»¥ß¤ÎÈ´¤±³Ì¡£¤«¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤òµñÀä¤¹¤ë¤¿¤áÆ¨¤²½Ð¤·¤¿½÷À¤ÎÆó¤ÄÌ¾¤Ç¤¹¡£
µÈ¸¶Í·³Ç¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃÏ¹ö¡¢¤É¤ó¤ÊÍ·½÷¤â°ìÅÙ¤ÏÆ¨¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÆ¨¤²¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À©ºÛ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢Èá»´¤ÊËöÏ©¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤ËÂ³¤¡¢Íè½µ¤âµÈ¸¶Í·³Ç¤ÎÃÏ¹ö½ä¤ê¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶ÌµÆÅõäÆ¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾µ¸¤ò¼Å¤ÖµÈ¸¶¤ÎÉ÷½¬¡£·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡©