¡Ö¤¿¤ÀÀ¤³¦¤¬Ç³¤¨¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÇË²õÅª¤ÊÀ³ÊÆÃÀ¡ÖNeed for Chaos¡×¤È¤Ï¡©
À¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÞÇÉÅª¤ÊÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¿Í¡¹¤Î°ìÉô¤Ï¼Ò²ñÃá½ø¤ÎÊø²õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡ÖNeed for Chaos(º®ÆÙ¤Î´õµá)¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¹»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The "Need for Chaos" Voter - by Brian Klaas
¥ª¡¼¥Õ¥¹Âç³Ø¤ÎÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥ó¥°¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥»¥ó»á¤È¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥ª¥¹¥à¥ó¥É¥»¥ó»á¡¢¥Ñ¥êÀ¯¼£³Ø±¡¤ÎÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ë¥»¥Î¡¼»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖNeed for Chaos¡×¤ÏÀ³ÊÆÃÀ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀèÅ·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·²¼¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤äÈ¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÀÅªÅ¬±þ¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The ¡ÈNeed for Chaos¡É and Motivations to Share Hostile Political Rumors
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7E50529B41998816383F5790B6E0545A/S0003055422001447a.pdf
ÆÃÀÅªÅ¬±þ(characteristic adaptation)¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´Ä¶¤ÈÀ³ÊÆÃÀ¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃÀ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Need for Chaos¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¿´ÍýÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÆÃÀÅªÅ¬±þ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Need for Chaos¤Ï»ÙÇÛ»Ö¸þ¤ÎÀ³ÊÆÃÀ¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÁÂ³°´¶¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¡¢½½Ê¬¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡ÖÇË²õÅª¤Ê»×¹ÍÍÍ¼°¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£Need for Chaos¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£Ãá½ø¤ò¡ÖÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤¹¡×¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤òË¾¤ß¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍßµá¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÍßµá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°Ì¤Î°Ý»ý¤È³ÍÆÀ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿Ê²½Åª¤ÊÌäÂê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¡¢¼¹»ö¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤¬¡ÖSome men just want to watch the world burn.(¤¿¤ÀÀ¤³¦¤¬Ç³¤¨¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤é¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹)¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ã±¤Ëº®Íð¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢Need for Chaos¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤òºÇ¤â¤è¤¯É½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Dark Knight (2008) - Some Men Just Want to Watch the World Burn Scene | Movieclips - YouTube
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Need for Chaos¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÏÅ¨ÂÐ¼Ô¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ë±½¡×¤òÌµº¹ÊÌ¤Ë¹¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅÞÇÉÅª¤ÊÆ°µ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¯¼£¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ëÂº½Å¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¶Ë±¦±¢ËÅÏÀ¼Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥ë»á¤ò¡ÖNeed for Chaos¤ò»ý¤ÄÅµ·¿Åª¤Ê¿ÍÊª¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥ë»á¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ëÀ¯¼£²È¤äÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤òÀÅªË½¹Ô¤Çµõµ¶¹ðÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¾¯¿ôÇÉ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¸þ¤±¤ÆÁªµó¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµõµ¶¾ðÊó¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¡¼¥¹»á¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë»á¤ÏÃ±¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¼Ò²ñÅªº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹çÍýÅª¤ÊÀ¯¼£ÅªÍø±×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥°¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥»¥ó»á¤é¤Ï¡¢Need for Chaos¤¬¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ÎÁÓ¼º¤äÁÂ³°´¶¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ÎÁÓ¼º¤Ï¡¢Need for Chaos¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥·¡¼¤ä¼Ò²ñÅª»ÙÇÛ»Ö¸þÀ¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅª¤ÊÆÃÀ¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤ëÆÈ¼«¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¡¼¥¹»á¤Ï¡¢Need for Chaos¤¬ÆÃ¤ËÇò¿ÍÃËÀ¤Î´Ö¤Ç´í¸±¤Ê·Á¤Ç¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇË²õÅª¤Ê¸Ä¿Í¤ÎµÚ¤Ü¤¹±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î°°Õ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¤¬Ã±¤Ê¤ëÀ¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ëº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖNeed for Chaos¡×¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£