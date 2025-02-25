ÀõÌîÂóËá¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¸åÈ¾ATÅÚÃÅ¾ìÃÆ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È·àÅª¥É¥í¡¼¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãvs¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬24Æü¤Ë¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Ô¥¹¥Õ¥¢¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎFWÀõÌîÂóËá¤Ï67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
7°Ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È³«ºÅ¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç12°Ì¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È·ãÆÍ¡£Á°Àá¤Ï¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹Áê¼ê¤Ë3-1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¥ê¡¼¥°5Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÉüÄ´¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿º£²ó¤Î°ìÀï¤ÇÀõÌî¤Ï[5-3-2]¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥à¥ê¥¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¼éÈ÷»þ¤Ï[5-4-1]¤Î±¦¤òÃ´Åö¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¶·â»þ¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÈÁ°Àþ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÀõÌî¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢19Ê¬¤Ë¤ÏÇØ¸å¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤«¤é¥à¥ê¥¤ØÀµ³Î¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇDF¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¼çË¤¤¬¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤º¡£
»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÂÑ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ë¥¬¥¹¡¢¥ë¥±¥Ð¥¥ª¤ÈÁê¼ê¤Î²÷Â¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Å³Ý¤±¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏºÝ¤É¤¤¾ìÌÌ¤âºî¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÙû¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£
Á°È¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¥Ú¡¼¥¹¤â¶Ñ¹Õ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥ë¥±¥Ð¥¥ª¤ÎFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥í¥á¥í¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¥±¡¦¥µ¥é¥¹¤¬¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¶¯Îõ¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
Å¨ÃÏ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÀõÌî¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê°Ê¹ß¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÀõÌî¤â¼éÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢67Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¥Ö¥É¥ó¡£¥é¥ê¥ó¤È¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢GK¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤ÎÉâ¤µå¥·¥å¡¼¥È¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÇ´¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÀºÅÙ¤òÍð¤·¤Æ1ÅÀº¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î91Ê¬¤Ë¤ÏFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãGK¥Ë¡¼¥é¥ó¤¬¥é¥ê¥ó¤È¸òºø¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤Ü¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ð¥ë¥¤¥§¥ó¥È¤¬ÎäÀÅ¤ËDF¤Î¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿ÇòÇ®¤Î°ìÀï¤Ï·àÅª¤Ê·Á¤Ç¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÏ¢¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬Å¨ÃÏ¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã 1-1 ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«
¡Ú¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡Û
¥¥±¡¦¥µ¥é¥¹(Á°47)
¡Ú¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Û
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¤¥§¥ó¥È(¸å46)
7°Ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È³«ºÅ¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç12°Ì¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È·ãÆÍ¡£Á°Àá¤Ï¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹Áê¼ê¤Ë3-1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¥ê¡¼¥°5Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÉüÄ´¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿º£²ó¤Î°ìÀï¤ÇÀõÌî¤Ï[5-3-2]¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥à¥ê¥¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÂÑ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ë¥¬¥¹¡¢¥ë¥±¥Ð¥¥ª¤ÈÁê¼ê¤Î²÷Â¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Å³Ý¤±¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏºÝ¤É¤¤¾ìÌÌ¤âºî¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÙû¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£
Á°È¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¥Ú¡¼¥¹¤â¶Ñ¹Õ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥ë¥±¥Ð¥¥ª¤ÎFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥í¥á¥í¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¥±¡¦¥µ¥é¥¹¤¬¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¶¯Îõ¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
Å¨ÃÏ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÀõÌî¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê°Ê¹ß¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÀõÌî¤â¼éÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢67Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¥Ö¥É¥ó¡£¥é¥ê¥ó¤È¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢GK¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤ÎÉâ¤µå¥·¥å¡¼¥È¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÇ´¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÀºÅÙ¤òÍð¤·¤Æ1ÅÀº¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î91Ê¬¤Ë¤ÏFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãGK¥Ë¡¼¥é¥ó¤¬¥é¥ê¥ó¤È¸òºø¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤Ü¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ð¥ë¥¤¥§¥ó¥È¤¬ÎäÀÅ¤ËDF¤Î¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿ÇòÇ®¤Î°ìÀï¤Ï·àÅª¤Ê·Á¤Ç¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÏ¢¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬Å¨ÃÏ¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã 1-1 ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«
¡Ú¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡Û
¥¥±¡¦¥µ¥é¥¹(Á°47)
¡Ú¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Û
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¤¥§¥ó¥È(¸å46)