「子どもの読解力が落ちている」と大騒ぎ…アメリカの子どもはバカになっているのか？　2023年のNAEP調査を紐解く

米国教育省 (U.S. Department of Education) の一部門による国立教育統計センター (National Center for Education Statistics, NCES)によるNational Assessment of Educational Progress (NAEP)の2023年調査の結果が先日発表され、アメリカのメディアを中心に「読解力が落ちている!」と大騒ぎになっていた。アメリカの子どもはバカになっているのだろうか?

アメリカの子どもの読解力は「行って、来て」?

NAEPが測定しているアメリカの4年生、8年生、12年生の読解力スコアに関して1970年代初頭からのグラフを描くと2000年代後半までは横ばいから微増という漢字で、2010年代に明確に上昇トレンドとなり、2019年からは継続的に下落傾向となり、上昇トレンドに入る前の長いあいだと変わらないスコアになっている。

ということは「昔よりバカになった」わけではなく「昔と同じくらいのレベルにまで戻った」だけじゃないか、と思ったのだが、どうもかつてとは違うところがあるようだ。

(1)格差の拡大

上位25%層だけ見ると2012年比でスコアが+5%成長しているのに対し、下位25%層は-18%も減少している。つまり、できる層はよりできるようになり、できない層はより勉強ができなくなっている。「平均値」で見ると「昔と変わらない」のだが、二極化が進んでいる。

(2)デジタルディバイドのせい?電子機器使いすぎのせい?正解は両方

二極化をもたらしている要因は経済格差である。

パンデミックの影響で学校の欠席率・日数が増え、そのまま学校に戻ってこない層もおり、週2日以上欠席した群では数学スコアが平均17ポイント低い。しかし家庭学習の時間が2時間以上の層は11%改善している。

白人と黒人の間にも格差があり、また、ヒスパニック系では読解力の回復がほかの集団より明確に遅い。保護者の教育関与の時間の差がスコアと相関していることもわかっている。

つまり余裕があって子どもの勉強を見てあげられるか、学校外の教育を提供できる経済的な余裕があれば伸びるが、それが難しい層は厳しい。教育投資の差が二極化をもたらしている。

デジタル機器による格差

家庭のみならず、学校予算も低所得地域では高所得地域の43%にとどまり、教材更新頻度(年2回 vs 5年1回)といった格差を生み出している。

テキサス州で試験的に導入された「教育リソース再配分指数」では、地域の貧困率や家庭のデジタル環境を加味した予算配分により、数学スコアの地域格差が14%縮小した。まや、シカゴの公立校ではアフタースクール数学強化プログラムを実施したことでスコアが14%向上しており、教育機会の提供によって改善の余地があると見られている。

若干話がややこしいのは、一方で、成績上位層と下位層ではタブレットなどデジタルデバイスの所有率に明確な違いがあり、低所得層でWi-Fi未整備世帯の成績は前回より38%も下落している。他方で、タブレット使用時間と読解力に-0.87と負の相関があり、 1日4時間以上の動画視聴者の成績は低い。

「デジタルディバイドのせいで持たざる者の成績が低い」と「デジタル機器の使いすぎは読解力を下げる」はどちらも真なようだ。デジタルかアナログかの二元論で捉えるのではなくて「デジタル機器は使えないよりは使えたほうがいいが、使いすぎはよくない」というバランスが重要だ。

カリフォルニア州では「デジタルデトックス週間」を導入後、従来型教材との併用によって読解力が+8%改善したという。こうした事例から、AI指導システムによる個別学習と紙媒体のワークシートの併用したハイブリッド型学習モデルの有効性が示されている。

ところがどっこい、PISAの読解リテラシーの順位は話が違う

これだけであれば「スマホやタブレットのせいで子どもの読解力は落ちている、けしからん」「格差をなんとかしないと」みたいなありきたりな話で終わる。しかし、日本でもっと知られたほうがいいこととして、アメリカのPISAの読解リテラシー順位の傾向の話がある。

PISAはOECD加盟国の15歳を対象にした学習到達度調査であり、原則3年に一度行われてきた。ドイツでは初回調査で順位が低かったことでPISAショックと呼ばれる衝撃が走って教育政策の見直しにつながり、日本でも初回の2000年やその次の2003年調査でフィンランドに読解リテラシーで負けたことで「フィンランドは何をしているからスコアが高いのか」と調査や視察を送りまくり、それが学校図書館政策や読書推進政策に反映されたという経緯がある。アメリカでも2012年に数学の順位が36位になったことがSTEM教育強化のきっかけになったと言われている。

アメリカは日本はじめ東アジア諸国やシンガポールなどと比べると基本的に冴えなかったのだが、読解リテラシーが2015年の24位から2018年に8位、2022年には6位と順位を上げてきている。

はて、さっきは「最近は読解力が下がってきている」という話ではなかっただろうか。アメリカ以上にほかの国が落ち込んでいるから相対的に順位が上がったのだろうか(コロナ禍に行われた2022年調査にはそういう側面もないわけではない)。

なお、2018年調査で日本の読解リテラシーの順位は15位で過去最悪となり、新聞は「PISAショック再び」と書いて煽っていた(2022年には3位に上昇したのでメディアはほぼ沈黙した)。

読解力は上がっているのか?下がっているのか?

アメリカの子どもの読解力は上がっているのか?下がっているのか?

この謎を考えるには、そもそもNAEPとPISAでは測定しようとしている「読解力」(Reading Literacy)の定義が異なり、出題形式も異なる点に注意しなければならない。

NAEPは4年生のテストでは基本的には文学テキスト50%、情報テキスト50%で問題が設定され、カリキュラム連動の基礎的な(従来型の)読解力、学校教育の成果を測定する。

PISAはデジタルテキストを含む多様な形式(書類、図表を含むテキスト、ウェブサイトなども扱う)で出題され、情報社会での批判的な思考力、実社会に対応したスキルを評価する。

NAEPでは

1. 理解:テキスト内情報の特定・推論

2. 解釈:テキスト間関連付け・経験統合

3. 活用:目的に応じた適切な使用

PISAでは

1. 情報検索:複数ソースからの抽出

2. 理解:テキストの統合的把握

3. 評価:信頼性・質の判断

4. 内省:内容と形式の考察

5. 関与:テキストとの能動的相互作用

を問うていると整理されている。

つまりNAEPでは負の側面をもたらしていると言われているデジタルデバイスの積極的な利用は、PISAの2018年、2022年においては実社会に適応したデジタルリテラシーの高さとしてポジティブに作用していると推察される。

読解力とは

PISAがデジタル機器での回答を部分的に導入したのは2015年から、全面導入は2018年からで、2015年、18年の日本の読解リテラシーの順位の低下には、日本の教育現場ではほぼまったくデジタル機器を使った教育やテストがカリキュラムとして用意されていなかったためだと分析されており、文科省はそれもあって児童・生徒にひとり一台、PCやタブレットを配布するGIGAスクール構想を進めたが、結果、2022年には順位が再上昇した経緯がある。

ここからわかるのは「読解力」と一口にいっても何を指しているかは試験や論者によってまったく異なる、ということである。PISAの読解リテラシーが日本の従来の国語教育における読解力とは違う点は教育界ではさんざん議論されており、正しい理解も広がっているのだが、マスコミや世間一般にはなかなか理解されていない。

また、ベストセラーになった『AI vs.教科書が読めない子どもたち』の新井紀子が提唱している「読解力」は、短文を読ませて字義通り理解できるかを測定しているものでまたPISAとも異なり、これはこれで従来型の国語の読解力を重視する人たちからは「文脈から切り離して文章を理解・解釈する機会は現実的には少なく、あんなものができようができまいがさほど重要ではない」と批判されている。

「読解力」にも定義、流派(?)がさまざまにあり、メディアは下がったり、出来が悪いという情報を聞きつけたりしたときだけ中身がなんなのか吟味もせずに大騒ぎするが、そもそも何を測定しているものなのかを確認したほうがいい。

結局、アメリカの子どもの読解力は下がっているのか、上がっているのか。それは物差しによる。

ではNAEP的な読解力とPISA的な読解リテラシーはどちらが重要なのか?それはどちらも大事に決まっている。

