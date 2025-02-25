¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¡Ê4¡Ë¡ÛÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡¦ÀîÃ¼¾¡ÍøÅê¼ê¡¡148¥¥íÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡¡Åêµå½ÑËá¤¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ø
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¡×¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ã´Åöµ¼Ô¤ÎÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ë¤è¤ëÇ½ÎÏÊ¬ÀÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè4²ó¤ÏÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÎºÇÂ®148¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀîÃ¼¾¡ÍøÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï2Ç¯À¸Î¥¤ì¤·¤¿µå°Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¹äÏÓ¤¬¡¢°ìÅß±Û¤¨¥¹¥±¡¼¥ë¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤éÂç³ØÌîµå¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¤ÏÁáÂç¡¦ÁáÀîÎ´µ×¤¬³ÚÅ·¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢ÍâÇ¯¤ÏË¡Âç¤Î»³²¼µ±¤¬¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¡¢ºòÇ¯¤ÏË¡Âç¤Î¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¤¬DeNA2°Ì¤ÇÌ´¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÅìÍÎÂç¤ÎºÇÂ®154¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÅçÅÄ½ØÌéÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢1°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤ÎÅê¼ê¤ÏÂç³Ø¤Ç¡Ö¤â¤¦°ì¿¤Ó¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸ÞÅçÂîÆ»´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Á¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢Âç³ØÌîµå¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê²¿¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÁö¤ì¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¹â¹»¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ëÂç³Ø¤Ç¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ò¤ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç³Ø¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åê¼êÌ¾»ºÃÏ¤ÎÍýÍ³¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Î¡Ö7Ç¯·×²è¡×¤ÇÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ëÄ¹´ü¥×¥é¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ºò½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤¦ÀîÃ¼¤â¡¢ÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ïºà¤À¡£ºò²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ12¤Ç¼«¿È½é¤Î¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½éÀï¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë5¡½8¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¼é¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¤ËÀîÃ¼¤¬ÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤â¡¢ºÇÂ®148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢2Ã¥»°¿¶¤Ç145¥¥í°Ê¾å¤ò7ÅÙ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2Ç¯À¸Î¥¤ì¤·¤¿µå°Ò¤òÈ¯´ø¤·¡Ö¶ÛÄ¥¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅê¼êÌ¾»ºÃÏ¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¸ÞÅç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤â¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤¹¤ë¤·¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÏÓ¤òËá¤¯¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë½õ¸À¤ò¼ø¤±¤ë¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤ÎºÇÂç¤Îºâ»º¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¦ÀîÃ¼¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¡¢Êì¹»¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤ÀÅìÍÎÂç¤ÎºÇÂ®154¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÅçÅÄ¤À¡£¹â¤¯¥ß¥Ã¥È¤òÌÄ¤é¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡ÖÁ´Á³¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀ¨¤¯Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅçÅÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶á¤¤µ°Æ»¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¡×¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½¾Íè¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿ÀîÃ¼¤¬¡¢Åêµå½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤âÀ©µåÎÉ¤¯Åê¤²¹þ¤á¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀîÃ¼¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡¡¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¡ùµåÎò¡¡ÆîÏ»¶¿Ãæ»þÂå¤ÏÆð¼°¤ÎÅìµþ¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¼ç¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¡¢½©¡¢2Ç¯²Æ¡¢½©¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¾¡Íø¡×¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏDeNA¡¦¼ÄÌÚ