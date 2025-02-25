＜個人投資家の予想＞ 02月25日 05時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4914) 高砂香 東証プライム
(4493) サイバーセキ 東証グロース
(2668) タビオ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(5201) ＡＧＣ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4914) 高砂香 東証プライム
(4493) サイバーセキ 東証グロース
(2668) タビオ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(5201) ＡＧＣ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS