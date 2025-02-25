＜個人投資家の予想＞ 02月25日 04時 ＜個人投資家の予想＞ 02月25日 04時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(296A) 令和ＡＨ 東証グロース

(260A) オルツ 東証グロース

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4914) 高砂香 東証プライム

(4493) サイバーセキ 東証グロース

(2668) タビオ 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード

(5201) ＡＧＣ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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