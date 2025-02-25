¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡ÛÆÁ»³¤Î3·îÂè1ÃÆ¤ÏËÌ»³¹¯²ð¤Ë´üÂÔ¡¡ºòÇ¯12·î¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤³¤³¤ÇÀ²¤é¤·¤¿¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î3·îÂè1ÃÆ¤Ï9¡Á15Æü¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅçÀî¸÷ÃË¡¢Çò¿å¾¡Ìé¡¢¶¶ËÜÇ¯¸÷¡¢Âç¶¶½ã°ìÏº¡¢½ÐÈª¹§Åµ¡¢ÀÐÄÍµ×Ìé¡¢¾åÛê²Å»Ì¡¢ËÌ»³¹¯²ð¤¬»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Î¤ÏËÌ»³¤À¡£Ä¾¶á¤Ï5ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤ÈÌÜ²¼Àä¹¥Ä´¤Ç9¡Á15Æü¤ÎG1´ØÅìÃÏ¶èÁª¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ç¤ÏÍ½Áª2°ÌÄÌ²á¤«¤éG1½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£´ü¾¡Î¨7.81¤Ïº£Àá½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæNo.1¡£ÆÁ»³¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î17¡Á22Æü¤ÎÃË½÷¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡Àï¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£4ÆüÌÜ¸åÈ¾¤ÎÅ¾Ê¤¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï¤Ç¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¤À¤¬2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£º£Àá¤ÏÆÁ»³2ÀáÏ¢Â³3²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤È¡¢ÆÁ»³½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÂÐ¹³³Ê¤ÏÀÐÄÍ¡£º£´ü¤Ï7.03¤ÈËÌ»³¤Ë¼¡¤°¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î1¡Á4Æü¤ÈÆ±21¡Á24Æü¤ÎÃÏ¸µ¡¦¸ÍÅÄÀï¤ÇÍ¥½Ð2Ãå¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï1·î17¡Á20Æü¤ÎÌÄÌç¤ÇÍ¥½Ð3Ãå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÁ»³¤ÏÁ°²ó¤ÎºòÇ¯8·î22¡Á27Æü¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÆÁ»³¡×¤ÇÃç¸ýÇî¿ò¤äÅÚ²°ÃÒÂ§¤é¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ3Ãå¡£ËÌ»³Æ±ÍÍ¡¢ÅöÃÏ½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Â¾¤Ç¤Ï½éA1¤òÌÜ»Ø¤¹¾åÅÄ·òÂÀ¤âÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¡£¡Ê¶áÆ£¡¡ÌÀ½Õ¡Ë