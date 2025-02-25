Aぇ! group、1stアルバムが初登場1位【オリコンランキング】
5人組男性グループ・Aぇ! groupの1stアルバム『D.N.A』が、初週24.7万枚を売り上げ、2月25日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
【動画】Aぇ! group、アルバム収録曲「AKAN」Recording Music Video公開
本作は「第57回 オリコン年間ランキング 2024」、「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で1位を獲得した5人組男性グループ・Aぇ! groupによる1stアルバム。
リード曲「Hello」をはじめ、「オリコン週間シングルランキング」でそれぞれ1位を獲得した、デビュー曲「《A》BEGINNING」（2024年5月27日付）や2ndシングル「Gotta Be」（2024年10月21日付）も収録。そのほかにも全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のCMソング「Colorful Days」に加え、メンバー・佐野晶哉が作詞・作曲したバンド曲「Aぇ You Ready？」などが収録されている。
なお、Aぇ! groupは、2月28日の大阪城ホール公演から本作を引っ提げた全国７都市30公演のアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』をスタートさせる。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月3日付：集計期間:2025年2月17日〜23日）＞
【動画】Aぇ! group、アルバム収録曲「AKAN」Recording Music Video公開
本作は「第57回 オリコン年間ランキング 2024」、「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で1位を獲得した5人組男性グループ・Aぇ! groupによる1stアルバム。
リード曲「Hello」をはじめ、「オリコン週間シングルランキング」でそれぞれ1位を獲得した、デビュー曲「《A》BEGINNING」（2024年5月27日付）や2ndシングル「Gotta Be」（2024年10月21日付）も収録。そのほかにも全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のCMソング「Colorful Days」に加え、メンバー・佐野晶哉が作詞・作曲したバンド曲「Aぇ You Ready？」などが収録されている。
なお、Aぇ! groupは、2月28日の大阪城ホール公演から本作を引っ提げた全国７都市30公演のアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』をスタートさせる。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月3日付：集計期間:2025年2月17日〜23日）＞