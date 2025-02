マンチェスター・ユナイテッドに所属するDFでアルゼンチン代表のリサンドロ・マルティネスは2月2日のクリスタル・パレス戦で左ひざ前十字じん帯損傷で負傷交代となってしまっていた。今季中の復帰は絶望となる6ヶ月以上の離脱が発表されており、手術後の現在はリハビリに励んでいるという。



リサンドロ・マルティネスは負傷後、『Instagram』で心境を伝えつつ周囲へ感謝の言葉を綴っている。





Lisandro Martinez’s mother supporting him in his recovery



pic.twitter.com/nRIqaKaLQg