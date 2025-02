LiSAの3月5日(水)に発売する23rd Single『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』に、キタニタツヤが手掛けた新曲「うぃっちくらふと」が収録されることが発表された。関連記事: LiSAが語る、世代を超越したパンクロックの力、「次の10年」を見据え 新曲「うぃっちくらふと」は、昨年8月にリリースされた「洗脳」に続きキタニタツヤが手掛けた楽曲。作詞・作曲・編曲をキタニタツヤが全て行い、キタニタツヤの視点での「無邪気残酷魔法少女になったLiSA」をイメージした楽曲になっている。サウンドはシンプルな音数且つ短い構成ながらも、ダークな雰囲気にポップさと毒のあるドロッとした肌触りを感じられるようなサウンドに仕上がっており、聴き終わった後の余韻がクセになる楽曲に仕上がっている。

2月24日(月)正午にXのLiSAアカウント、LiSAスタッフアカウントが変更された。キタニタツヤのアイコンをコラージュした画像となっており、アイコン内には「LiSA」「2/24 24:00」「New Song OA」の文字が記載されており、キタニタツヤもこの投稿に反応しキタニタツヤファン、LiSAファンの間で憶測が飛び交った。その後2月24日(月)24時から放送されたニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポンX」では「うぃっちくらふと」がOA初解禁され、キタニタツヤ本人からも楽曲制作秘話が紹介さた。昨年8月にLiSAが番組に生出演した際、「洗脳」ともう1曲キタニタツヤが手掛けた楽曲が存在するという話が番組内で展開され話題となっていたが、その伏線も回収し新しいプロフィール画像の答え合わせが行われた形となる。■キタニタツヤ テキストコメントLiSAさんが♡無邪気残酷魔法少女♡だったら似合うかなと思ってそういう曲作ってみました。■LiSA テキストコメントキタニさんの悪魔と私の小悪魔を合わせたら、残酷魔法少女になった‥。愛の魔術をかけてめちゃくちゃにしちゃうわ♡<リリース情報>LiSA「うぃっちくらふと」作詞:Tatsuya Kitani作曲:Tatsuya Kitani編曲:Tatsuya KitaniAll Instruments & Programming: Tatsuya KitaniVocal Recording Engineer:郄山浩也 (Sony Music Studios Tokyo)Mixing Engineer:D.O.I.Recorded at Sony Music Studios TokyoMixed at Daimonion RecordingsRecording coordination&Direction:江口 亮 (Fabrik)Mastering Engineer:柴 晃浩Mastering Studio:TEMASCD発売情報LiSA 23rd Single『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』発売日:2025年3月5日(水)CD予約URL:https://lisa.lnk.to/ReawakeR_PKG<ライブ情報>LiSA LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜2025年5月14日(水)開場17:30/開演18:302025年5月15日(木)開場17:30/開演18:30@日本武道館■チケット料金 全席指定 11000円(税込)※来場者特典付席種:指定席/着席指定席/車椅子席注釈付指定席/注釈付着席指定席LiSA Official Website: http://www.lxixsxa.com/