¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¾¾°æ´ÓÂÀ¤¬Àä¹¥Ä´µ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡¡Á°Àá£Öµ¡¤ò¤·¤Î¤°µ¤ÇÛ¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕÆÁ»³¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾°æ´ÓÂÀ¡Ê£²£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Á°¸¡¤Î£²£´Æü¤ËÀä¹¥Ä´¤Î£µ£¶¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££³ÀáÁ°¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£ö£ó¥ë¡¼¥¡¼¥º¤Ç¾ï½»Ï¡¤¬£Ö¡£Á°Àá¤ÏÃæÂ¼¿¿¤¬Í¥½Ð£¶Ãå¤È¶á¶·¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂÊ»¤»¤·¤¿Á°Àá£Öµ¡¡Ê¾åÌî¿¿Ç·²ð¡Ë¤ÎµÜÏÆÎËÂÀ¤¬¡Ö¾¾°æ·¯¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°¸¡¤«¤é¹¥µ¤ÇÛ¡£ÆÃ·±¸å¡¢¾¾°æ¼«¿È¤â¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÍ¾Íµ¤¢¤Ã¤¿¡£°ú¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£