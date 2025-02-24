¾×·â123Á»Ïµå¼°¤«¤é2Ç¯¡Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC½¢Ç¤¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¤§¤§¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤¹¤´!!Ì´¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×
¡¡2Ç¯Á°¤Î»Ïµå¼°¤Ç¾×·â¤Î124Á¤òµÏ¿¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎHP¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ê¥³¥ó¥É¥ë¡×¤Î¿ÀµÜÀ»Ìé(¤·¤ó¤°¤¦¡¦¤»¤¤¤ä¡¢31)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£¡Ö¤à¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¡×¤Î¥Ê¥ª¥(29)=Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô½Ð¿È=¤Î½¢Ç¤¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ëè»î¹ç¤É¤Á¤é¤«1¿Í¤¬µå¾ìÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¿ÀµÜ¤ÏX¤Ç¡Ö¤â¤¦°ìºòÇ¯¤Ê¤Î¤«¡¼¡ª¡ª¤Þ¤¿¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2023Ç¯9·î30Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»Ïµå¼°¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£124Á¤ò·×Â¬¤·¡¢¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´!!Ì´¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¡Ö¤§¤§¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NSCÊ¡²¬2´üÀ¸¤Î¿ÀµÜ¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Á¡¼¤Ð¡¼¤Ð¤È2019Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥ê¥³¥ó¥É¥ë¡×¤ò·ëÀ®¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¤Ç¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£