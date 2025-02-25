今日の歴史（２月２５日）
１９０５年：臨津江鉄橋が開通
１９８１年：大統領選挙人団が第１２代大統領に全斗煥（チョン・ドゥファン）氏を選出
１９８３年：全斗煥大統領が政治活動の被規制者５５５人のうち２５０人について規制解除
１９８３年：北朝鮮空軍の李雄平（リ・ウンピョン）大尉がミグ１９戦闘機で韓国に亡命
１９８３年：米国が自国の外交官に対し北朝鮮政府関係者との制限付き接触を許可
１９８４年：全斗煥大統領が政治活動の被規制者２０２人の規制を解除
１９８８年：盧泰愚（ノ・テウ）第１３代大統領が就任
１９９３年：金泳三（キム・ヨンサム）第１４代大統領が就任
１９９４年：米国と北朝鮮がニューヨークで会談し、韓米合同軍事演習チームスピリットの中断と北朝鮮の核査察受け入れなどで合意
１９９８年：金大中（キム・デジュン）第１５代大統領が就任
２００３年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）第１６代大統領が就任
２００４年：北京で北朝鮮核問題を話し合う第２回６カ国協議が始まる
２００８年：李明博（イ・ミョンバク）第１７代大統領が就任
２０１０年：フィギュアスケート女子のキム・ヨナがバンクーバー五輪で世界歴代最高点（合計２２８．５６点）をマークし金メダル獲得
２０１０年：憲法裁判所が約１３年ぶりに死刑制度の違憲審査を行い、死刑を合憲と判断 ※韓国は１９９７年を最後に死刑執行をしておらず、「事実上の死刑廃止国」となっている
２０１３年：朴槿恵（パク・クネ）第１８代大統領が就任
２０１７年：札幌冬季アジア大会のフィギュアスケート女子で崔多彬（チェ・ダビン、合計１８７．５４点）が韓国人初の金メダル
２０１８年：韓国で初めて開かれた冬季五輪、平昌五輪が閉幕
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９８１年：大統領選挙人団が第１２代大統領に全斗煥（チョン・ドゥファン）氏を選出
１９８３年：全斗煥大統領が政治活動の被規制者５５５人のうち２５０人について規制解除
１９８３年：北朝鮮空軍の李雄平（リ・ウンピョン）大尉がミグ１９戦闘機で韓国に亡命
１９８３年：米国が自国の外交官に対し北朝鮮政府関係者との制限付き接触を許可
１９８４年：全斗煥大統領が政治活動の被規制者２０２人の規制を解除
１９９３年：金泳三（キム・ヨンサム）第１４代大統領が就任
１９９４年：米国と北朝鮮がニューヨークで会談し、韓米合同軍事演習チームスピリットの中断と北朝鮮の核査察受け入れなどで合意
１９９８年：金大中（キム・デジュン）第１５代大統領が就任
２００３年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）第１６代大統領が就任
２００４年：北京で北朝鮮核問題を話し合う第２回６カ国協議が始まる
２００８年：李明博（イ・ミョンバク）第１７代大統領が就任
２０１０年：フィギュアスケート女子のキム・ヨナがバンクーバー五輪で世界歴代最高点（合計２２８．５６点）をマークし金メダル獲得
２０１０年：憲法裁判所が約１３年ぶりに死刑制度の違憲審査を行い、死刑を合憲と判断 ※韓国は１９９７年を最後に死刑執行をしておらず、「事実上の死刑廃止国」となっている
２０１３年：朴槿恵（パク・クネ）第１８代大統領が就任
２０１７年：札幌冬季アジア大会のフィギュアスケート女子で崔多彬（チェ・ダビン、合計１８７．５４点）が韓国人初の金メダル
２０１８年：韓国で初めて開かれた冬季五輪、平昌五輪が閉幕
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