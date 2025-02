三代目 J SOUL BROTHERSが、岩田剛典主演ドラマ『フォレスト』主題歌「What Is Your Secret?」を配信リリース。あわせてミュージックビデオも公開した。「What Is Your Secret?」は、恋人に隠している秘密と、隠されている秘密がキーワードとなる切ないラブソング。秘密によって、突然降り出した雨のように恋が終わる──受け入れられない運命に翻弄される二人のストーリーを切なくもストレートな感情表現で綴った楽曲だ。

「What Is Your Secret?」



2025.2.24(MON) RELEASE

配信サービスリンク一覧:https://jsb.lnk.to/20250224-WIYS



iTunes ダウンロードキャンペーン詳細:https://jsoulb.jp/news/article/?id=1123084



LINE MUSICキャンペーン詳細:https://jsoulb.jp/news/article/?id=1123085

