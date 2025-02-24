三代目 J SOUL BROTHERS、岩田剛典主演ドラマ『フォレスト』主題歌「What Is Your Secret?」リリース＆MV公開
三代目 J SOUL BROTHERSが、岩田剛典主演ドラマ『フォレスト』主題歌「What Is Your Secret?」を配信リリース。あわせてミュージックビデオも公開した。
◆「What Is Your Secret?」MV
「What Is Your Secret?」は、恋人に隠している秘密と、隠されている秘密がキーワードとなる切ないラブソング。
秘密によって、突然降り出した雨のように恋が終わる──受け入れられない運命に翻弄される二人のストーリーを切なくもストレートな感情表現で綴った楽曲だ。
「What Is Your Secret?」
2025.2.24(MON) RELEASE
配信サービスリンク一覧：https://jsb.lnk.to/20250224-WIYS
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