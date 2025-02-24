5²ó¡¢±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤ëÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü6¡½3¹­Åç(24Æü¡¢Agre¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌÃ«)
¡¡ÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ(29)¤¬­àµæ¶Ë¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ÂÇ¤Á­á¤ò¸«¤»¡¢SNS¤Ç¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 

¡¡8ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾åÎÓ¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¡£¹­Åç¤Î4ÈÖ¼ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òåºÎï¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òDAZN Japan¤Î¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¾¾Ãæ¥³¡¼¥Á¸ú²Ì¤«¤Ê?¡×¡Ö¤³¤ÎÂÇµå¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¾åÎÓ¤Ê¤Î¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¾åÎÓ¤Ï2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ22ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤ê23Ç¯¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.191¤À¤Ã¤¿¡£