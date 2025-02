22日から海外留学に向かった女優の真矢ミキ(61)が24日、自身のインスタグラムを更新。語学スクールに入学して初日から遅刻するアクシデントに見舞われたことを明かした。

22日に自身のインスタグラムで「本日から数ヶ月海外留学に行ってきます」と発表していた真矢は「到着翌日から授業だと言うのに初日からバスを間違える」と授業初日に痛恨のミス。

バスを乗り間違えた焦りから「やばい…」と思わず言葉が出て「あまり使ったことのない若者用語が思わず飛び出す」と振り返った。また「朝8:30からだと言うのに、早めに動こうと一便バスを早めた結果、全く行き先の異なるバスに乗車」と時間に余裕を持って行動した結果だった。

結局「結果かなり離れた街に辿りつき兎に角走る…1h遅れての初日授業」と1時間の遅刻。「覗いて見れば1番前の中央の席しか空いておらず、これまた気まずく教室入るなり変な汗がでてくるよう」と冷や汗が止まらなかったとした。

「早くもこの状況、、やってしまった私」とし「とりあえず理由を聞かれたら何と言えばいいのか?そろりそろりと教室に入りながらも頭は猛スピードで言葉を探す」と覚悟を決めて入室。思いついた言葉は「I got on the wrong bus」。日本語訳で「間違ったバスに乗ってしまった」。「たぶんこれで通じるはず」と言い聞かせた。

そして「I got on the wrong bus!!言ってみようと心で何度も唱えI got …と言いかけた言葉にかぶる勢いでNo problem at all!と凄い笑顔で迎えてくれる」と怒られることはなく歓迎ムードだった。

これに「遅刻でいただく笑顔は感謝しかなくお金を払いそうになった…」とし「いや、そうじゃなくてありがたかった」と感謝。「このフレーズ二度と使うことのないよう心に誓い…疲れた おやすみなさい」と激動の初日を終えたとした。