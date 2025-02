EXILE NAOTO、ナチュラルな振り向きSHOTにファン悶絶「威力やばい」「かっこい〜」

2月23日、NAOTO(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)がInstagramを更新した。

【写真】カメラを手にした舌ペロSHOTも公開

NAOTOは自身のInstagramアカウントにて、「生配信ありがとうございましたー」「早く帰ってフォレスト7話に観よっと」「24時にはJSB3の新曲「What Is Your Secret?」配信開始なので三連休をいいことに聴きまくって下さい」とコメント。

同時に、カメラを手にした姿や、ナチュラルな表情の振り向きSHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「3枚目の威力やばい」「可愛すぎる」「かっこい〜」「素敵なお写真ありがとう」「舌ペロあざとい」などの反響が寄せられていた。

NAOTOは、EXILE・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーとして活躍するほか、ドラマやバラエティなど数多くの番組にも出演中。今回の投稿で触れていた、グループのメンバー・岩田剛典が主演のドラマ『フォレスト』(ABCテレビ・テレビ朝日系)の主題歌に起用されているDIGITAL SINGLE『What Is Your Secret?』が2月24日に配信リリースされた。