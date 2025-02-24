¡Ö¿¦¼Á¤Ø¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿à²óÈòË¡á¤¬ÏÃÂê¡Ö¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ëÅ·ºÍ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·(68)=º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¦¼Á¤òà²óÈòá¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥À¥ë¥¯Æâ¤Î¥¢¥Ñ¥ê¤Ë¤Æ¹±Îã¤ÎÌôÊª¸¡ºº¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢±¢À¤ò¼¨¤¹¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Î±¿Ì¿¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ê¤Î¤«¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë±Ø¤Ç¡¢µ×¡¹¤Ë¿¦¼Á¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£3¿Í¤Î·º»ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì½ê»ýÉÊ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡Ö¡Ø¤³¤ì¤«¤éÌôÊª¸¡ºº¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¡¢¤È¾Ð´é¤ÇÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤·¤ç¤Ö¤À¤¡»Õ¾¢¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¿¦¼Á¤Ø¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ëÅ·ºÍ¥Þ¡¼¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£