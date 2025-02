【第26話】2月24日 無料公開

講談社は、木尾士目氏によるマンガ「げんしけん」第26話「斑目式買い物法応用編」の無料公開をコミックDAYSにて開始した。

本作は”げんしけん”こと現代視覚文化研究会に入会した大学の新入生・笹原完士と、サークルの面々が織り成すアキバ系青春物語。第26話では斑目が咲のアドバイスを受け、服を買いに行くことを決意する。

【無料公開中(一部)】

第26話「斑目式買い物法応用編」のページ

第25話「Dive・Dive・Dive!」のページ

【げんしけん】

――春、笹原完士(ササハラカンジ)は意気込んでいた。『ある種』のサークルに入ると決意していたからである。サークル部屋から広がる楽しい大学生活を等身大で描く、アキバ系青春物語!!





