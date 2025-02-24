きれいめパンツコーデはマンネリしがち…。そこで、コートを短丈に、パンツはハイウエストのワイドに変えて旬バランスに！ さらに、ボアやグレンチェックなど冬らしさも盛り込んで。

もこもこのボア＆グレンチェックできれいめコーデに季節感と奥行きを

出典: 美人百花.com

旬のクロップトジャケットには、ハイウエストのワイドパンツが好相性！ 鮮やかなブルーニットもスパイシーなアクセントに。

コート\28,600/マイストラーダ ニット\25,300/ブルーレーベル・クレストブリッジ(SANYO SHOKAI) パンツ\14,960/Swingle(Swingle 有楽町マルイ店) イヤリング\12,100/マージョリー・ベア(ココシュニック 新宿タカシマヤ店) バッグ\42,900/VASIC(ヴァジックジャパン) ソックス\1,540/fukuske(福助) 靴\11,990/RANDA

掲載：美人百花2024年2月号「”短めトップス”×”ハイウエストボトム”が最適解」

撮影/西崎博哉(MOUSTACHE)[人物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/宮本茉由 構成•文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部