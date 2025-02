本日2月24日、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴ソロデビュー4周年を記念して、「French」フルサイズパフォーマンス映像が公開となった。同映像は2021年3月29日放送のTBS系音楽番組『CDTV ライブ!ライブ!』出演時のパフォーマンスが収められたものだ。「French」は2021年2月24日リリースの1stデジタルEPのタイトル曲であり、Spotifyバイラルチャート1位を獲得したナンバーだ。バンドのフロントマンである大森元貴が、コンテンポラリーダンスという新たなパフォーマンスを披露し、表現の幅の広さを知らせるきっかけとなった。

■大森元貴 1stデジタルEP 「French」



2021年2月24日(水)配信開始配信リンク:https://lnk.to/MOFrench1. French2. メメント・モリ3. わたしの音(ね)※Motoki Ohmori 'French' is available on Apple Music, Spotify and etc..