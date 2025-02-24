【イロモネア】2組目の100万円達成者現る！ ラスト6秒で達成【ネタバレあり】
TBSでは、24日に『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜』を放送（後6：30）。2組目の100万円獲得者が現れた（ネタバレを含みます）。
【写真】ラスト6秒で見事に100万円！2組目の獲得者
同番組は、5つのジャンルから芸人が選んだネタで挑戦し、無作為に選ばれた5人の審査員を笑わせることで賞金を獲得できるシステム。4thチャレンジまでは3人以上、最終ステージでは全員を笑わせることが条件となる。
錦鯉に続いて100万円を獲得したのは、ずん。ラスト6秒での達成に「ありがとうございますお客さん！」「うれしい、ドキドキ！」「積立NISAできます」と喜びをかみしめていた。
【出場者】
アルコ＆ピース
EXIT
キンタロー。
劇団ひとり
さや香
サルゴリラ
ずん
タイムマシーン3号
ドランクドラゴン
錦鯉
ハナコ
バナナマン
ハライチ
ハリウッドザコシショウ
ビスケットブラザーズ
見取り図
U字工事
ラブレターズ
ラランド
レインボー
エルフ
チャンス大城
【写真】ラスト6秒で見事に100万円！2組目の獲得者
同番組は、5つのジャンルから芸人が選んだネタで挑戦し、無作為に選ばれた5人の審査員を笑わせることで賞金を獲得できるシステム。4thチャレンジまでは3人以上、最終ステージでは全員を笑わせることが条件となる。
【出場者】
アルコ＆ピース
EXIT
キンタロー。
劇団ひとり
さや香
サルゴリラ
ずん
タイムマシーン3号
ドランクドラゴン
錦鯉
ハナコ
バナナマン
ハライチ
ハリウッドザコシショウ
ビスケットブラザーズ
見取り図
U字工事
ラブレターズ
ラランド
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