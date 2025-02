ヒート在籍8年目のバム・アデバヨが通算リバウンド数で球団史上2位に浮上

2月24日(現地時間23日)。マイアミ・ヒートは敵地ファイサーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックスと対戦。タイラー・ヒーローがゲームハイの40得点11アシストに7リバウンドと爆発も、113-120で落としてイースタン・カンファレンス8位の26勝29敗とした。

ここ6戦で1勝5敗と負け越しているヒートでは、ヒーローのほかにバム・アデバヨが24得点7リバウンド、アンドリュー・ウィギンズが20得点6リバウンド4アシスト、ケレル・ウェアが12得点12リバウンド4アシストを記録。

そしてヒート在籍8年目のアデバヨは、この試合を終えてレギュラーシーズン通算リバウンド数を4809本へ伸ばし、アロンゾ・モーニング(元ヒートほか/4807本)を抜いてフランチャイズ史上2位へ浮上した。

27歳のビッグマンの上にいるのは、20シーズン在籍したユドニス・ハズレムのみ。背番号40が永久欠番になっているヒートのレジェンドは、通算5791リバウンドを奪ってキャリアを終えていた。

なお、今シーズンのアデバヨは、ここまで52試合の出場で平均16.8得点10.1リバウンド4.4アシスト1.2スティールを残している。

Bam passed Zo tonight on our all-time rebounding list…

which means these 2 are now the top 2 rebounders in HEAT history 🔥 pic.twitter.com/seOtYZHpUg

- Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 24, 2025