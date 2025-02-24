ÉÂ±¡¤ÇÇ¥¿±³ÎÄê¡£Èà»á¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤éÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ù¤¡©¡¿¤´²ûÇ¥!!£
¡Ø¤´²ûÇ¥!!¡Ù¡Êº½Àî±«Ï©¡§Ãø¡¢¿¿Ûê¤ê¤Î¡§Ì¡²è/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡Ø¤´²ûÇ¥!!¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡27ºÐÆÈ¿È¡¢Ç¥¿±È¯³Ð¡½¡½¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯º´ÇÈ¤Ï¡¢¸¡ººÌô¤Ç¼«Ê¬¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£Èà»á¤È¤Ï¤´Ìµº»ÂÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£¿ô¥«·îÁ°¡¢Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¥¤¥±¥á¥óµ´¾å»Ê¤Î°ì¿§ÉôÄ¹¤«¤éÆÍÁ³¥¥¹¤µ¤ì¡¢¤ª¼ò¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£²þ¤á¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·Ç¥¿±¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤À¤±¤Î´Ø·¸¤ÇÎø°¦´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤ÉôÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤«Çº¤à¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»º¤à·è°Õ¤ò¤·¤¿º´ÇÈ¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤ÆÉôÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡£Ç¥¿±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤´²ûÇ¥!!¡Ù¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¤´²ûÇ¥!!¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡27ºÐÆÈ¿È¡¢Ç¥¿±È¯³Ð¡½¡½¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯º´ÇÈ¤Ï¡¢¸¡ººÌô¤Ç¼«Ê¬¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£Èà»á¤È¤Ï¤´Ìµº»ÂÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£¿ô¥«·îÁ°¡¢Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¥¤¥±¥á¥óµ´¾å»Ê¤Î°ì¿§ÉôÄ¹¤«¤éÆÍÁ³¥¥¹¤µ¤ì¡¢¤ª¼ò¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£²þ¤á¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·Ç¥¿±¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤À¤±¤Î´Ø·¸¤ÇÎø°¦´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤ÉôÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤«Çº¤à¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»º¤à·è°Õ¤ò¤·¤¿º´ÇÈ¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤ÆÉôÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡£Ç¥¿±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤´²ûÇ¥!!¡Ù¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª