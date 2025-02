「When pigs fly.」の意味は？豚が空を飛ぶ！？【1分英会話】

正解は「ありえない」でした!

豚が空を飛ぶなんてありえないですよね。

そこから、日常生活で絶対に起こりえないことをさすときに使われるフレーズとなっています。

A:「Do you think he will admit his fault?」

(彼は自分のまちがいを認めると思う?)

B:「Not a chance, that will only happen when pigs fly.」

(ありえないね、それが起こるのは豚が飛ぶときだけだよ)