【MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス】発売日・価格:未定

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」の商品化を決定した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場するMS「ガンダム・バルバトスルプス」を、同社のプラモデルシリーズ「MG(マスターグレード)」で商品化するもの。

今回2月21日より開催しているイベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in TOKYO」のステージイベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in TOKYO フィナーレステージ」にて本製品の商品化が発表された。

【GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in TOKYO フィナーレステージ】

(C)創通・サンライズ