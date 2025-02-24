¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç £²²ó¼«ÀÕ£°¤Î¹¥Åê¤â¡Ä°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£´Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Ç½éÅÐÈÄ¤·¡¢£²²ó£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£°¡Ë¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤Î¼ººö¤¬Íí¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ò·×»þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏÎ¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¡¢ÅÄÃæ¾¤Î¸å¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¾åÅÄ¡¢Â³¤¯»³¸ý¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£³²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÃæÂ¼¾©¡¢Â³¤¯¾¾Àî¤ËÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢Í§¿ù¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ò»°ÎÝ¡¦¹Ó´¬¤¬°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£¤½¤Î·ä¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬È¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼è¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·ÉÔÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤¤¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÊÑ²½µå¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ý¥ó¡¢¥Ý¥ó¤Ã¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£