¡ÚË¶¶¶¥ÎØ¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡ÛÏÆËÜÍºÂÀ¤¬à¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥àáÃ£À®¡Ö¶áµ¦¤ÎÃç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ë¶¶¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Çµ¡ÖÂè²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¤Ï£²£´Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£´£±£¹£°Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ÈÇ¯Ëö¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤¿£±£²£Ò·è¾¡Àï¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê£³£µ¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬»ûºê¹ÀÊ¿¤Î¤Þ¤¯¤ê¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£Âç²ñ½éÀ©ÇÆ¤Ç£ÇµÁ´´§À©ÇÆ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ë¤È¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È£¶¤Ä¤ÎÁ´£ÇµÍ¥¾¡¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¶¥ÎØº×¡Ê¾®ÁÒ¡Ë¤òÀ©¤·¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÏÆËÜ¤¬¡¢°ìÈ¯¥Ä¥â¤Ç°æ¾åÌÐÆÁ»á¡¢ÂìÂôÀµ¸÷»á¡¢¿À»³Íº°ìÏº»á¡¢¿·ÅÄÍ´Âç¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£µ¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¹Ô¤Î£Çµ£¶Âç²ñ¥×¥é¥¹£Ç£Ð¤Î·×£·´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëà¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥àá¤Î¾Î¹æ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼è¤ì¤ë¤È¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÏÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´´§¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡££²£°£±£¸Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Ê¤¤¤ï¤Ê¿¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µ¤¹â¤¯¿ò¹â¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£¶Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¼Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï¶áµ¦Àª¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢·è¾¡¤Ë¤Ï£¶¿Í¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´°÷¤Ç¤ÎÏ¢·¸¤ÏÆñ¤·¤¯£³ÂÐ£³¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÃÏ¶èÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²²ó¡¢ÏÆËÜ¤Î£ÇµÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¤ËÇ¤¤»¤¿¡£¡Ö£Çµ·è¾¡¤ò°ì½ï¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï£´²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¿´¶¯¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤âÂçÉñÂæ¤Ç¶áµ¦Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¤¸Êý¸þÀ¤ò¸þ¤¯¸åÇÚ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ûºê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶áµ¦¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò¼¨¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¶áµ¦¤ÎÃç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿Í¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê£Ç£Ð¤Þ¤Ç¡Ë»þ´Ö¤¬¶õ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¸å¤â¶áµ¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÙ¤à²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤â¶áµ¦¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡£