レブロンが3月の超ハードスケジュールに反応「こんなのありえないだろ」

ロサンゼルス・レイカーズは、2月23日(現地時間22日、日付は以下同)に敵地ボール・アリーナへ乗り込み、難敵デンバー・ナゲッツ相手に一度もリードを許さずに123-100で快勝した。

この試合、レイカーズではルカ・ドンチッチが移籍後ベストの32得点に10リバウンド7アシスト4スティールの大暴れ。さらにレブロン・ジェームズが25得点9リバウンド5アシスト3ブロック、オースティン・リーブスが23得点4リバウンド7アシスト、八村塁が21得点4アシスト1スティールをマーク。

翌24日を終えて、直近15試合で12勝3敗と好調なレイカーズは2連勝中で、ウェスタン・カンファレンス4位の34勝21敗。3位のナゲッツと2位のメンフィス・グリズリーズはいずれも37勝20敗でゲーム差なしで、レイカーズはウェスト2位まで2.0ゲーム差とした。

今後レイカーズは26日にダラス・マーベリックス戦が組まれているのだが、レブロンは23日に自身のインスタグラム アカウントのストーリーズで3月のスケジュールをつけて「こんなのありえないだろ」と投稿。

“This is insane!!!!! 💀”

LeBron James took to IG after seeing the Lakers upcoming schedule 👀

(via @KingJames / IG) pic.twitter.com/eANoqilPZb

- ClutchPoints (@ClutchPoints) February 22, 2025