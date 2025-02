「Image extract」は閲覧中のウェブページ内に存在する画像をズラリと一覧表示できるFirefoxアドオンです。PCだけでなくAndroid版Firefoxでも使用可能とのこと。便利そうだったので、実際に使ってみました。Image extract - 🦊 Firefox (ja) 向け拡張機能を入手https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/image-extract/

Image extractをPC版Firefoxで使うには、まず上記のリンク先にアクセスしてから「Firefoxへ追加」をクリックします。画面右上に以下のポップアップが表示されたら「追加」をクリック。「OK」をクリックすればImage extractを使う準備は完了です。実際にImage extractを使ってみます。まず、画像を一覧表示したいウェブページを開きます。今回はGIGAZINEの試食記事で試してみます。画面右上の拡張機能ボタンをクリックしてから「Image extract」をクリック。すると、ウェブページ内に含まれる画像がズラリと一覧表示されます。ただし、「画面のスクロールに合わせて画像を順番に読み込む」という仕組みのウェブページの場合、画像が途中までしか表示されません。ウェブページ内の画像をすべて表示するために、更新ボタンをクリックして元の画面に戻ります。ウェブページを下部までスクロールしてすべての画像を読み込みます。再度Image extractを実行。これで、すべての画像を一覧表示できました。初期状態だとCenter機能が有効になっており、画像が画面中央に縦一列に並びます。画面上部の「Center」をクリックしてCenter機能を無効化すると、ウィンドウいっぱいに画像が表示されるようになります。また、「Real size」をクリックすると縮小表示されている画像が原寸大で表示されるようになるほか、「Show background images」をクリックするとウェブページの背景画像を表示できます。更新ボタンをクリックしたりF5を押したりして画面を更新すれば元のウェブページを表示できます。初期状態だとImage extractを実行するために数回クリックが必要なので、ワンクリックで実行できるようにカスタムします。まず、画面右上の拡張機能ボタンをクリックしてからImage extractの右隣の設定ボタンをクリックして「ツールバーにピン留め」をクリック。これで、ツールバー内にImage extractを一発実行できるボタンが追加されました。さらに、ショートカットキーでも実行できるように設定します。まず、Image extractのボタンを右クリックしてから「拡張機能を管理」をクリック。「オプション」をクリック。赤枠で囲った部分に3種類のショートカットキーが用意されており、各ショートカットキーの左隣にあるチェックボックスをクリックすると、Image extractをショートカットキーで起動できるようになます。あらかじめ用意されているショートカットキー以外の組み合わせを使いたい場合は、拡張機能管理画面の右上にある設定ボタンをクリックしてから「拡張機能のショートカットキーの管理」をクリック。以下の画面で好みのショートカットキーを登録できます。Image extractはAndroid版Firefoxでも使えます。まず、Android版Firefoxで以下のページにアクセスします。Image extract - 🦊 Firefox Android (ja) 向け拡張機能を入手https://addons.mozilla.org/ja/android/addon/image-extract/「Firefoxへ追加」をタップ。確認画面が表示されたら「追加」をタップ。Pixel 9では「追加」の文字が上半分しか表示されませんでしたが、問題ありません。「OK」をタップすればImage extractを使う準備は完了です。Image extractを使うには、画面右上の赤枠で囲ったボタンをタップしてメニューを開きます。メニュー内の「拡張機能」をタップ。「Image extract」をタップ。これでウェブページ内の画像を一覧表示できました。元のウェブページを表示するには画面下方向に引っ張って更新すればOKです。なお、Image extractのソースコードは以下のリンク先で公開されています。GitHub - Skeletonxf/image-extract: Shows you the images in the current tabhttps://github.com/Skeletonxf/image-extract