Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Öº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡×ºî¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ëºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡Ö²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Öº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¤«¤Ã¤Ô¡¼»á¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿¼¿å¥¨¥ê¥³¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ô¡¼»á¤Ï¿¼¿å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¿¼¿å¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡ÖBaby, I'm waiting for you¡¡²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÇ¥¿±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ô¡¼»á¤È¿¼¿å¤Ï2018Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤«¤Ã¤Ô¡¼»á¤Înote¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£