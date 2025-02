LAPONEグループ所属アーティスト5組(JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE)の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が、1月31日、2月1日、2日の3日間にわたって開催された。2日の公演が「フジテレビTWOドラマ・アニメ」で3月25日午後9時から放送されることが24日、発表された。2023年(有明アリーナ)、2024年(Kアリーナ横浜)に続き、今年で3回目の開催となる『LAPOSTA』。今回初参加となる『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身のME:IとIS:SUEの初共演や、この日限りのシャッフルユニットによるパフォーマンス、全員集合の「LOVE ALL STAR」歌唱など、見どころが盛りだくさんとなる。番組では、バックステージの映像を追加して届ける。