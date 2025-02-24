À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¡¡µÜºê»ÔÆâ4»î¹ç¤Çà¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëá³«»ÏÀë¸À¡¡3»î¹ç¤¬Æ±¤¸¥ÑÁê¼ê¡¡¼ã¼ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬µÜºê¡¦Æî¶¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿24Æü¡¢µÜºê»ÔÆâ¤Ç26Æü¤«¤éÎ×¤àÎý½¬»î¹ç4»î¹ç¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê1·³À¸¤»Ä¤ê¤Îà¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëá¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¸·¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡Æ±»ÔÆâ¤Ç¤Ï26Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦ÅÍ»³¡¢27Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡¢3·î1Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢2Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¤¦¤Á3»î¹ç¤ÏÆ±¤¸¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄÁê¼ê¤À¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¤Î¸½¾õ¤Î¹½À®¤ÇÎ×¤ß¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÍî¤È¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢2·³¤«¤é¾å¤²¤ë¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼ÂÀï¤Ç°ìÈ¯¤âÊü¤Ã¤¿ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼ÅÄÎç²»¤é¤¬ÌöÆ°¡£¡ÖºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤Ï¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤·¤ÆÆî¶¿¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£