¡ÖÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Î18ºÐDF¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡ª ³Ê²¼¤Ë¶ìÀï¤â¡ÖÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤ÎU-19ÆüËÜÂåÉ½DF¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬¡¢²ÃÆþ¸å3¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Ç¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¾ÅÆî¤ÎU-18¤«¤é¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¾®¿ù¡£2023Ç¯11·î¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ê¤É¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë18ºÐ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥¹¥«¡¦¥¯¡¼¥Ú¥ó(¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï)¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¡¢IK¥ª¥Ç¥ô¥©¥ë¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯¡£2Éô¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é2ÅÀ¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤À¤¬¡¢78Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¾®¿ù¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦°ì·â¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀ¤¿FK¤«¤é¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£º¸Â¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¾®¿ù¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤òÄÏ¤ó¤À¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤Ø¡£¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Î¼ó°ÌIFK¥è¡¼¥Æ¥Ü¥ê¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£
»î¹ç¸å¡¢¾®¿ù¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤ò²óÁÛ¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ê²¼Áê¼ê¤Î¶ìÀï¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡ØAftonbladet¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Á¿Ê¤à²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ï»Ä¤ê¤Î»î¹ç»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁ°È¾¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã±½ã¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤ª¡¢¾®¿ù¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ß¡¢¥¢¥ë¥¹¥ô¥§¥ó¥¹¥«¥ó(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô)¤Ç14»î¹ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Ç¤Ï5»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×8Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Ç¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¾ÅÆî¤ÎU-18¤«¤é¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¾®¿ù¡£2023Ç¯11·î¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ê¤É¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë18ºÐ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥¹¥«¡¦¥¯¡¼¥Ú¥ó(¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï)¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¡¢IK¥ª¥Ç¥ô¥©¥ë¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯¡£2Éô¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é2ÅÀ¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤À¤¬¡¢78Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¾®¿ù¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤òÄÏ¤ó¤À¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤Ø¡£¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Î¼ó°ÌIFK¥è¡¼¥Æ¥Ü¥ê¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£
»î¹ç¸å¡¢¾®¿ù¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤ò²óÁÛ¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ê²¼Áê¼ê¤Î¶ìÀï¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡ØAftonbladet¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Á¿Ê¤à²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ï»Ä¤ê¤Î»î¹ç»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁ°È¾¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã±½ã¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤ª¡¢¾®¿ù¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ß¡¢¥¢¥ë¥¹¥ô¥§¥ó¥¹¥«¥ó(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô)¤Ç14»î¹ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Ç¤Ï5»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×8Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£