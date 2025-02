お笑いタレントのアキラ100%(50)が、英国のオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で大爆笑をかっさらった。

同番組に出演したアキラ100%は、いつもの全裸にお盆姿で登場。裸ネタを英語バージョンで披露した。

銀色のお盆をひっくり返し、ブラックプールタワーがプリントされた面を観客にアピール。審査員らが目を丸くする中、お盆に代わり、車のおもちゃにくくり付けた紙風船でもネタを成功させ、会場は大熱狂した。

番組は日本時間の21日深夜、「BGTeaser: Hilariously cheeky act uses objects to hide privates! Catch variety performer Akira's wonderfully silly #BGT audition tomorrow night from 7pm on @ITV1, @ITVX and @WeAreSTV.(物を使って陰部を隠すという、とても滑稽な行為!バラエティーパフォーマー・アキラの素晴らしくおバカなBGTオーディションを明日の夜7時から@ITV1、@ITVX、@WeAreSTVでご覧ください)」とのコメントとともに、アキラ100%のパフォーマンスのGIFをアップ。

アキラ100%も自身のX(旧ツイッター)で番組の投稿を引用し、「#BGT Thank you!!! It was a very wonderful time!!!(BGTありがとう!!! とても素晴らしい時間でした!!!)」とつづった。ネット上には「最高」「素晴らしいビデオです」「この男は“パンツを穿いている男”と関係があるに違いない」「とても面白い」「やっぱりトップクラスの裸芸は世界に通用する」「くだらなくて最高」などの声が上がっている。

同番組には、2023年4月にお笑いタレント・とにかく明るい安村(42)が出演。「安心してください。はいてますよ」のネタを披露し、日本人初の決勝進出を果たした。