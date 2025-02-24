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¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î21Æü¿¼Ìë¡¢¡ÖBGTeaser: Hilariously cheeky act uses objects to hide privates! Catch variety performer Akira's wonderfully silly #BGT audition tomorrow night from 7pm on @ITV1, @ITVX and @WeAreSTV.¡ÊÊª¤ò»È¤Ã¤Æ±¢Éô¤ò±£¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â³ê·Î¤Ê¹Ô°Ù¡ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¢¥¥é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤ª¥Ð¥«¤ÊBGT¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌÀÆü¤ÎÌë7»þ¤«¤é@ITV1¡¢@ITVX¡¢@WeAreSTV¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¥é100¡ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎGIF¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
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