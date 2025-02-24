¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¢à¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Î¥¦¥Þá¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÅ¾¿¦¡×È¯É½¤Ë8Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯...°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯
¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Î¡ÖÌ¾Êª¹Êó¡×¤¬°úÂà¤¹¤ë¡£
2025Ç¯2·î19Æü¡¢Æ±¼Ò¹ÊóÉô¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷WAKASASEIKATSU¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤½¤ó¤ÊÈ¯É½¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¦¥Þ¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¡¢¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤¯¤ó¡×¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤ËÂ¾¼Ò¤Î´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡ÖÍí¤ß¡×¤âÈäÏª¡£¹Êó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï17Ëü3000·ï°Ê¾å¡Ê21ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Î¥¦¥Þ¤Î¿Í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°úÂà¡£º£¸å¤ÏÅ¾¿¦Àè¤Ç¤¢¤ëGMO¥µ¥¤¥ó¡Ê¡÷GMOSign_JP¡Ë¤Î¸ø¼°X±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢¤ï¤«¤µÀ¸³è¤«¤é¤Î°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎàÃæ¤Î¿Í¿ÍÀ¸á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï21Æü¡¢¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ï¤«¤µÀ¸³è¹ÊóÉô¤ÎÃæ¤Î¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥Þ¤Î¿Í¡Ë¤¬X¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Â´Æþ¼Ò¤ÎºÝ¤ÎÂè°ì¼¡ÌÌÀÜ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¹Êó¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¡¢X¤âÃ´Åö¤·¡¢´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇNo.1¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¦¥Þ¤Î¿Í¡Ë
¤½¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£³¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡¢2020Ç¯7·îº¢¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿X±¿ÍÑÃ´Åö¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¡Ö¤³¤ìÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤¦ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼þ¤ê¤ÎÀèÇÚ¤ËºÙ¤«¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°ú¤·Ñ¤¤¤À»þÅÀ¤Ç9900¿Í¤Û¤É¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ËÇº¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âSNS¤Î½ñÀÒ¤òÇ®¿´¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¦¥Þ¤Î¿Í¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿»î¹Ôºø¸í¤È¸¦µæ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥¦¥Þ¤ò¤«¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô17Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç°é¤Æ¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤«¤µÀ¸³è¤¬8·î8Æü¤ËÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÆü¡×¤ª¤è¤Ó²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶ÈÆü¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤Ç·×6ÅÙ¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆÃ¤Ë2024Ç¯¤Î¡Ø#¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÆü¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï2°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ì½ï¤ËÀ®²Ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¦¥Þ¤Î¿Í¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AOKI¡¢Softbank¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿·×18¼Ò¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤ï¤«¤µÀ¸³è¤ò±þ±ç¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÞÉÊ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³Æ¼Ò¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
5Ç¯¼å¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¥¦¥Þ¤Î¿Í¡£°úÂà¸å¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎGMO¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥óHD¤À¡£
¡Ö´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îâ£±¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ø¸À¤·¡¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ïâ£±¤òÌÜ»Ø¤¹GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¦¥Þ¤Î¿Í¡Ë
º£¸å¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò·ÀÌó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÅÅ»Ò°õ´ÕGMO¥µ¥¤¥ó¡×¤Î¸ø¼°X±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°úÂà¤ÎÈ¯É½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Å¾ÀÒÀè¤ÎÈ¯É½¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¦¥Þ¤Î¿Í¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÇ¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡ØÁ°Ç¤¤ÎÃ´Åö¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤â¾µÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Î²¹¤«¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ä¹¤é¤¯SNS¾å¤òÆø¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥¦¥Þ¤Î¿Í¤Î°úÂàÈ¯É½¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç8Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê24ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¡¼ÇÏ¤¤¤¸¤ê½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡...¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤âÅê¹Æ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö±¢¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÅê¹Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¤´³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÂ¾¼Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢°úÂà¤òÀË¤·¤ß¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òµ§¤ëÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥Þ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ËèÆü¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÆ¨¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤¤¡Ù¤Ê¤é¤Ì¡ØÎ¹Î©¤Ã¤¿ÇÏ¤ÏÂç¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤«¤µÀ¸³èX¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¸åÇ¤¤ÎÃ´Åö¤Î¤³¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³±þ±ç¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤¯¤ó¡×¤È¶¦¤ËÁö¤ê²ó¤ë¥¦¥Þ¤Î¿Í¤Î»Ñ¤ò¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¡¢º£¸å¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
Ä¹¤¤´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢à¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Î¹Êó¤Î¥¦¥Þá¡ª