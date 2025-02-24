25Ç¯Á°¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¤·¤¤¿Í¡×¥È¥ë¥³¤ÎÂç¼ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈºîÉÊ³«È¯·ÀÌóÄù·ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/24¡ÛTBS¤¬¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒMOST PRODUCTION¤È¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¤Î¥È¥ë¥³¤Ë¤ª¤±¤ëºîÉÊ³«È¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTBSÈþ¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¥ì¥¢¤ÊÇä¤ê»Ò»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª
TBS¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¡Ê1999Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ÏÌîÅç¿»Ê»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø°¦¡É¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¾ïÈ×µ®»Ò¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MOST PRODUCTION¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËMustafa¤ÈGül Oğuz¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò·Áºî¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄÀ©ºî²ñ¼Ò¡£MOST PRODUCTION¤ÎDirector¤Ç¤¢¤ëGül»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¤Î¥È¥ë¥³ÈÇ¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤Î¥È¥ë¥³ÈÇ¤ÎµÓËÜ¤Ï¡ØÍßË¾¤Î±ê¡Ù¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡ØFlames of Desire¡Ê¥È¥ë¥³¸ì¡§Hayat Şarkısı¡Ë¡Ù¤ä¡ØGlass Mask¡Ê¥È¥ë¥³¸ì¡§Içimdeki Fırtına¡Ë¡Ù¤Ê¤É´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëIpek Kadilar»á¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜºîÉÊ¤òÃ´Åö¡£Ipek»á¤ÏËÜ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡¢TBS¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¥È¥ë¥³¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TBS¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Ä¶È³«È¯ÉôÄ¹¡¦¿¼°æ½ã»á¤Ï¡Ö¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëMOST PRODUCTION¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¤ÎºîÉÊ³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆ±ºîÉÊ¤¬¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ìó25Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥ë¥³¤Ç¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¢¤ëÆü¡¢¤ß¤æ¤¡Ê¾ïÈ×µ®»Ò¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¤¬¡Ö»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤Îµþ½õ¡ÊÅÄÂ¼ÀµÏÂ¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£½é¤á¤Ï¤½¤Î°ÍÍê¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿µþ½õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÈà½÷¤¬Êú¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê»ö¾ð¡ÖÉ×¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿µþ½õ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î´é¤òÊÑ¤¨¤ë·è¿´¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢°ÍÍêÆâÍÆ¤Ë°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µþ½õ¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤°¦ºÊ¤Î´é¤ò¿·¤¿¤Ê½÷À¤Î´é¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTBSÈþ¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¥ì¥¢¤ÊÇä¤ê»Ò»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡¡ÖÈþ¤·¤¤¿Í¡×¥È¥ë¥³¤ÎÂç¼ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈºîÉÊ³«È¯·ÀÌóÄù·ë
TBS¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¡Ê1999Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ÏÌîÅç¿»Ê»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø°¦¡É¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¾ïÈ×µ®»Ò¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤Î¥È¥ë¥³ÈÇ¤ÎµÓËÜ¤Ï¡ØÍßË¾¤Î±ê¡Ù¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡ØFlames of Desire¡Ê¥È¥ë¥³¸ì¡§Hayat Şarkısı¡Ë¡Ù¤ä¡ØGlass Mask¡Ê¥È¥ë¥³¸ì¡§Içimdeki Fırtına¡Ë¡Ù¤Ê¤É´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëIpek Kadilar»á¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜºîÉÊ¤òÃ´Åö¡£Ipek»á¤ÏËÜ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡¢TBS¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¥È¥ë¥³¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TBS¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Ä¶È³«È¯ÉôÄ¹¡¦¿¼°æ½ã»á¤Ï¡Ö¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëMOST PRODUCTION¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡ØÈþ¤·¤¤¿Í¡Ù¤ÎºîÉÊ³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆ±ºîÉÊ¤¬¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ìó25Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥ë¥³¤Ç¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÈþ¤·¤¤¿Í¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤¢¤ëÆü¡¢¤ß¤æ¤¡Ê¾ïÈ×µ®»Ò¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¤¬¡Ö»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤Îµþ½õ¡ÊÅÄÂ¼ÀµÏÂ¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£½é¤á¤Ï¤½¤Î°ÍÍê¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿µþ½õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÈà½÷¤¬Êú¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê»ö¾ð¡ÖÉ×¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿µþ½õ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î´é¤òÊÑ¤¨¤ë·è¿´¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢°ÍÍêÆâÍÆ¤Ë°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µþ½õ¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤°¦ºÊ¤Î´é¤ò¿·¤¿¤Ê½÷À¤Î´é¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û