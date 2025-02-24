ÆüÊÆ¶¦Æ±À©ºî¡ØSONG vs DANCE¡Ù¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¦EXILE TAKAHIRO¡¦Shigekix¤¬¿³ºº°÷¤Ë¡ªMC¤Ï¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼
²Î¤È¥À¥ó¥¹¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤òÅ¸³«¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê¾¡¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡ØSONG vs DANCE¡Ù¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¹»á¤È¥¯¥é¥é¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¹»á¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖSmart Dog Media¡×¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼»Ë¾å½é¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±À©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
2·î24Æü¡Ê·î¡ËÆüËÜ»þ´Ö19»þ¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖMIP LONDON¡×¤Ç³µÍ×È¯É½¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØSONG vs DANCE¡Ù¤¬¡¢3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æº£²ó¡¢MC¤ª¤è¤Ó¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡£
¼ýÏ¿»þ¤Ï´ÑµÒ¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¬¥Ä¥ó¤ÈÄì¾å¤²¡£
ÉñÂæÎ¢¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÂ¼¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬ÁÔÂç¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤µ¤óÆ±»Î¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊµÈÂ¼¤¬¡Ö¤¼¤ÒÂç²èÌÌ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¿·õ¥Ð¥È¥ë¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Û¤É¤è¤¯ÏÂ¤Þ¤»¤ë´ËµÞ¼«ºß¤ÊÌ¾MC¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤Î¡È²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡É¤Ç¤Ï¡¢³ÆÂÐ·è¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¬°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÅ¸³«¡£°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Á´´¶À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤¹¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ë¤âï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÀ¤³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¡£º£²ó¡¢ÅÏÊÕ¤ÈTAKAHIRO¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ø¤¤¤¨¡Á¤¤¡ª ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤¹¤²¤§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËËè²ó¡Ø¿³ºº¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£´¶¾ð¤¬¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ¡Ë
¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¤«¤é¥®¥ê¤Î¥®¥ê¤Þ¤Ç¡ØËÍ¤¬¿³ºº¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÎ®¤Î²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Çµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÄº¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTAKAHIRO¡Ë
¡Öº£²ó¤ÏÃ±½ã¤Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ç®¤¤º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¶Ë¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡£¤¹¤Ç¤ËÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÊShigekix¡Ë
¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¿³ºº¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿3¿Í¡£¶ì½Â¤Î¿³ºº²áÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡©