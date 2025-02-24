¡Ú»³ÆâØª²ð¡Û¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡¡¡ØËÌ¤ÎÃÇ³³¡Ù¡¡¡È¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡É¤Ç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡¡¡Ö¤±¤ó¶Ì¤È°ã¤¦¸«¤»¾ì¤Ë¡×
±é²Î²Î¼ê¡¦»³ÆâØª²ð¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡ÖËÌ¤ÎÃÇ³³¡Ê¤¤ê¤®¤·¡Ë¡×¤òº£·î26Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡×¤òÃÇ³³¤È¸«Î©¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¸¥à¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»³ÆâØª²ð¡Û¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡¡¡ØËÌ¤ÎÃÇ³³¡Ù¡¡¡È¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡É¤Ç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡¡¡Ö¤±¤ó¶Ì¤È°ã¤¦¸«¤»¾ì¤Ë¡×
10Ç¯Á°¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÈÖ¤ËÄ©Àï¡£
¿·¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¡¢¡È¤É¤³¡Ê¤ÎÀÐ¤òÄÏ¤à¡Ë¡ª¡©¡É¤È¼ã´³¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä²¿¤È¤«Äº¾å¤ËÅþÃ£¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ø¥¿¥Ã¥Á¡£
¡È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¤â¤Ã¤È¡Ë½ÐÍè¤½¤¦¡ª¡É¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ø¡¢¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ã¤×¤ê¡£
¤½¤Î¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³Æâ¤µ¤ó¡£
¡È¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÝ¤¤¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹â¤¤¡£¤¹¤´¤¤ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈÉèÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Í¡£¤³¤³¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡Ö²Î¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¤È¡¢ÃÇ³³¤ò²Î¤ËÎã¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÊ¢¶Ú¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë²Î¤Ã¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤¿¼¡²ó¤Ï²Î¤Ã¤Æ½ÐÍè¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¡Ö¤±¤ó¶Ì¤È°ã¤¦¸«¤»¾ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ²Î¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ºîÉÊ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤òÅê¤²¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£
¤³¤Î¡ÖËÌ¤ÎÃÇ³³¡×¤Ï½÷¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï½÷À¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤Ê¤¤½÷¿´¤òÂåÊÛ¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡È25¼þÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£41ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡É¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡È2·î26Æü¤Ë¡ÖËÌ¤ÎÃÇ³³¡×¡¢25¼þÇ¯µÇ°¶Ê¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û