¼¯Åç¡¦µ´ÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÏ¢¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡¡Ï¢ÀïÂ³¤¯¥Û¡¼¥à¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡È3Ï¢¾¡¡É¤ò
¡¡¼¯Åç¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬24Æü¤ÎÈó¸ø³«Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¡È3Ï¢¾¡¡É¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀá¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¡È3Ï¢Àï¡É¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¤ÎÅìµþVÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£¼¡Àï°Ê¹ß¤â26Æü¤Î¿·³ãÀï¡¢3·î1Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤È¡¢23Ç¯½ªÈ×¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£8Æü´Ö¤Ç3»î¹ç¤òÀï¤¦²áÌ©ÆüÄø¤À¤¬°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç3²óÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤ÆüÄø¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö½øÈ×¤Î½øÈ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢2ÀïÌÜ¡¢3ÀïÌÜ¤ÇÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÅìµþVÀï¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎDFº´Æ£³¤¹¨¤¬¸åÈ¾¤Ë¥×¥í½é½Ð¾ì¡£DF¹Â¸ý½¤Ê¿¡¢MFçÕ¶¶Í¤¤â½ÐÈÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤Î¤ÇÂ¿¾¯¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Î»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡¢¡Ö¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¶¥Áè¡£¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î¼¯Åç¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£