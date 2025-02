【ライブレポート】LUNA SEAメジャーデビュー35周年記念ツアーファイナル！GLAYとの伝説の対バン再演に東京ドームが熱狂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2018年以来なる伝説のロックイベント『LUNATIC FEST 2025』の開催も発表されファンも大歓喜!

LUNA SEAが昨年より継続していたメジャーデビュー35周年記念ツアー『ERA TO ERA』が、2月22日~23日の東京ドーム2DAYSで幕を閉じた。

22日には盟友であるGLAYとの約25年ぶりとなる対バンライブ『The Millennium Eve 2025』が開催。GLAYが先行で代表曲「口唇」「pure soul」「HOWEVER」「誘惑」などお馴染みの曲を披露すれば、LUNA SEAも同じく「STORM」「IN SILENCE」「I for You」「ROSIER」などのヒット曲を連発。

アンコールでは初の試みとなる2バンドが2チームに分かれたシャッフルバンドによるライブが繰り広げられた。

TERUボーカルの「TRUE BLUE(LUNA SEA曲)」とRYUICHIボーカルの「BELOVED(GLAY曲)」が演奏され、ラストはLUNA SEAのフィナーレを飾る曲としてお馴染みの「WISH」を2バンド全員が参加するという夢のようなコラボレーションが実現。

LUNA SEA結成35周年のタイミングで再び実現したGLAYとの競演に触れ、「すごいバンドが生まれたあの時代、お互いにいろんな出来事があったと思うけど、今こうして再び一緒にドームのステージに立てているのは凄いことだと思う。これからもGLAYとLUNA SEAでこのシーンを引っ張っていきます!」と熱い言葉で熱狂の対バンライブを締めくくった。

グランドファイナルとなる23日は『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』を開催。LUNA SEAとして約15年ぶりとなる東京ドーム単独公演。「覚悟の夜」というメッセージに込められた思いの如く、決死のライブパフォーマンスが繰り広げられた。

そしてメンバーが最後にステージを後にすると、再び場内が暗転に。スクリーンに映像が映し出され、見覚えのあるスカルロゴが登場するとドーム中が悲鳴と歓喜に沸いた。2018年以来3回目となる伝説のロックイベント『LUNATIC FEST. 2025』開催が告げられた。ライブは2025年11月8日~9日の2日間に渡り幕張メッセで行われる。

ファンにとっては奇跡の2夜となった今回のツアーファイナル。11月の『LUNATIC FEST. 2025』ではどんな感動が待ち受けているのか、続報に期待したい。

リリース情報

2025.02.26 ON SALE

Blu-ray 『DUAL ARENA TOUR 2023 MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE』

Blu-ray 『DUAL ARENA TOUR 2023 UN ENDING STYLE』

2025.03.12 ON SALE

Blu-ray 『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』

Blu-ray 『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』

Blu-ray 『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』

Blu-ray 『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』

ライブ情報

『LUNATIC FEST. 2025』

2025,11,08 千葉・幕張メッセ

2025,11,09 千葉・幕張メッセ

LUNA SEA OFFICIAL SITE

https://www.lunasea.jp